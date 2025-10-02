Sernac emite alerta de seguridad por harina de maíz marca PAN: ¿Qué problema se detectó?

Desde el Sernac detallaron que se instruyó el retiro del producto en los comercios y se aumentó la vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación. Revisa los detalles.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para una harina de maíz de la marca P.A.N.

Desde el servicio detallaron que se trata de la harina precocida de maíz blanco de 1 kilo P.A.N,., originaria de Colombia, la que fue vendida de mayo a septiembre de este año.

Es en particular el lote N° 22610790 con fecha de vencimiento 20-03-2026. Detallaron que hay 4.004 unidades en cadena de distribución y 56 unidades en consumidores.

¿Qué problema se detectó en la harina PAN?