Sernac emite alerta de seguridad por harina de maíz marca PAN: ¿Qué problema se detectó?
Desde el Sernac detallaron que se instruyó el retiro del producto en los comercios y se aumentó la vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación. Revisa los detalles.
Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para una harina de maíz de la marca P.A.N.
Desde el servicio detallaron que se trata de la harina precocida de maíz blanco de 1 kilo P.A.N,., originaria de Colombia, la que fue vendida de mayo a septiembre de este año.
Es en particular el lote N° 22610790 con fecha de vencimiento 20-03-2026. Detallaron que hay 4.004 unidades en cadena de distribución y 56 unidades en consumidores.
¿Qué problema se detectó en la harina PAN?
- Según lo informado por el Ministerio de Salud (Minsal), se detectó en la harina la presencia de fumonisina por encima del límite legal establecido en Chile.
- La ley establece un máximo de fumonisinas de 1000 ppb o microgramos por kilo (μg/kg).
- El Minsal explicó que las fumonisinas “son micotoxinas que contaminan al maíz y son producidas por hongos, y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo. El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos”.
- Conforme a lo reportado por la empresa, a la fecha se ha registrado un incidente derivado de esta condición en Chile y ninguna en el resto del mundo.
- Desde el Sernac detallaron que, a raíz de este hallazgo, se instruyó el retiro del producto en los comercios y se aumentó la vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación.