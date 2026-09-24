Sernac detectó irregularidades en publicidad en la vía pública: Desde uso de letra pequeña e ilegibilidad hasta falta de información

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó una serie de irregularidades en la publicidad ubicada en la vía pública.

Durante 2025, la institución llevó adelante acciones de fiscalización enfocadas en la publicidad instalada en la vía pública, con especial atención en zonas y mercados que presentan un alto nivel de exposición e impacto en los derechos de las personas consumidoras.

De acuerdo al Servicio, “la publicidad exterior ocupa un lugar predominante en la inversión publicitaria del país (más del 12,9%)”.

Entre los principales hallazgos están:

Uso de letra pequeña e ilegibilidad: En algunos casos se detectó el uso de letra chica que resultaba ilegible por tamaño, contraste o ubicación. Incumplimientos respecto a la autosuficiencia publicitaria.

En algunos casos se detectó el uso de letra chica que resultaba ilegible por tamaño, contraste o ubicación. Incumplimientos respecto a la autosuficiencia publicitaria. Falta de información que por ley se exige proporcionar a los consumidores frente a una promoción u oferta o que constituye “información básica comercial”.

que por ley se exige proporcionar a los consumidores frente a una promoción u oferta o que constituye “información básica comercial”. No informar el tiempo o plazo de duración de las promociones u ofertas, y/o bases de las mismas, utilizando frases como “hasta agotar stock” sin indicar el total de unidades disponibles.

de duración de las promociones u ofertas, y/o bases de las mismas, utilizando frases como “hasta agotar stock” sin indicar el total de unidades disponibles. Omisión de información financiera y publicitar precios o cuotas sin detallar la Carga Anual Equivalente (CAE) ni el Costo Total del Crédito (CTC). Estos indicadores son herramientas que permiten a los consumidores comparar productos financieros; su ausencia es una falta de transparencia y a las obligaciones de la publicidad financiera.

y publicitar precios o cuotas sin detallar la Carga Anual Equivalente (CAE) ni el Costo Total del Crédito (CTC). Estos indicadores son herramientas que permiten a los consumidores comparar productos financieros; su ausencia es una falta de transparencia y a las obligaciones de la publicidad financiera. Emitir afirmaciones de seguridad, calidad o sellos sin contar con la información que lo respalde de forma veraz.

A ello se suma una “tendencia de los proveedores a cargo de este tipo de publicidades, de delegar información esencial a un código QR”.

El Sernac recalcó que el soporte publicitario debe ser autosuficiente para cumplir las exigencias que indica la Ley del Consumidor y que un código QR “no puede sustituir la obligación de informar claramente las condiciones de una promoción u oferta”.

En esa línea, la institución hizo un llamado preventivo a los proveedores a “integrar el cumplimiento normativo para la protección de los derechos de los consumidores desde el origen del diseño de la pieza publicitaria hasta su disposición en el terreno, a efectos de no afectar el derecho a la información veraz y oportuna de los consumidores”.

El Servicio mantendrá los monitoreos y fiscalizaciones de seguimiento para verificar si los proveedores han incorporado los ajustes necesarios para el cumplimiento de la Ley del Consumidor.