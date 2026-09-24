Detienen a exarquero de La Roja Sub-20 Ronald Valladares: Estaba prófugo y tenía dos órdenes vigentes

Ronald Fernando Valladares Vergara, exarquero de La Roja Sub-20 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007, fue detenido en Concepción tras permanecer prófugo de la justicia.

El arresto fue concretado por personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

El exfutbolista, de 38 años, mantenía dos órdenes de detención vigentes por delitos de robo por sorpresa.

Dos órdenes de detención pendientes

Según los antecedentes policiales citados por el medio, los hechos investigados corresponden a delitos bajo la modalidad conocida como “salida de bancos”.

Uno de ellos habría ocurrido en 2021 en Angol, Región de La Araucanía, mientras que el segundo se remonta a 2024 en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Tras su detención, Valladares quedó en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción.

En 2015 fue condenado por un robo por sorpresa en el que sustrajo $3 millones. Tres años después fue detenido por un robo a un local comercial en la Región del Maule y posteriormente formalizado por un robo frustrado a un supermercado en Cauquenes.

En 2020, además, fue detenido en Francia junto a un grupo investigado por robos a tiendas comerciales.

Valladares formó parte de la selección chilena Sub-20 que alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007.