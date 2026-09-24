Detienen a hombre acusado de asaltar y abusar sexualmente de mujer en Providencia tras lanzarse al Mapocho

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves acusado de asaltar y abusar sexualmente de una mujer en Providencia, para luego intentar escapar de Carabineros y personal municipal a través del río Mapocho.

De acuerdo con lo consignado por BioBioChile, el hecho comenzó cerca de la medianoche en la intersección de avenida Pedro de Valdivia con Andrés Bello.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la víctima cruzaba la calle cuando un sujeto la habría intimidado con una pistola en la cabeza. El hombre le sustrajo su cartera, teléfono celular y documentos, además de cometer un abuso sexual en su contra.

Intentó escapar por el río Mapocho

Tras el ataque, el individuo huyó a bordo de un taxi. Sin embargo, el hecho quedó registrado por cámaras de televigilancia, lo que permitió a Carabineros y funcionarios de Seguridad Ciudadana de Providencia ubicarlo cuando descendió del vehículo en el sector de Plaza Baquedano.

Al advertir la presencia policial y municipal, el sospechoso se dirigió hacia el río Mapocho y se lanzó al cauce para intentar escapar.

La corriente lo desplazó hasta las cercanías del puente ubicado en el sector de Tirso de Molina, donde personal del GOPE de Carabineros logró detenerlo.

La víctima reconoció al detenido, quien quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.