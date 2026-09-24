Minsal y Cajas de Chile firman convenio de colaboración: Buscan reducir tiempos de espera de las listas No GES para pacientes Fonasa

El Ministerio de Salud (Minsal) firmó un convenio de colaboración con las cajas de compensación Los Héroes, 18 de septiembre y La Araucana —agrupadas en Cajas de Chile—, en el marco del Plan Enlace.

La iniciativa busca que las personas que estén registradas en espera de una atención No GES, afiliadas en alguna de las cajas y que pertenezcan a los grupos B, C o D de Fonasa puedan acceder a atenciones de salud con prestadores en convenio sin costo adicional. Actualmente, hay alrededor de 3 millones de personas en espera prolongada No GES.

La ministra de Salud, May Chomali, señaló que “esta relación con las cajas de compensación es un cambio estructural, o sea, los pacientes que son beneficiarios de vuestras cajas van a tener una solución cuando la necesiten y eso, definitivamente, va a ser un cambio”.

“Aquí todos nos beneficiamos; se beneficia el paciente, el Ministerio de Salud, los servicios de salud y se benefician también las cajas de compensación”, acotó.

En ese sentido, recalcó que el objetivo de los convenios es la prolongación de la estrategia que impulsa la colaboración público-privada para resolver de manera oportuna las necesidades de salud de pacientes que pertenecen a una de las cajas y son beneficiarios de Fonasa.

Chomali recalcó que se trata de un programa permanente y que lo que “tenemos que alinear es la capacidad que tiene el sistema de resolver con las necesidades y darle ese enfoque sanitario al aporte que tiene la sociedad civil, más que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer o lo que el paciente quiere que yo haga, versus la necesidad que tiene el paciente”.

Por su parte, Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, comentó: “Estamos seguros de que el trabajo conjunto con la autoridad de salud nos permitirá identificar aquellos beneficios y prestaciones que otorgamos las Cajas que se alinean con el objetivo de reducir las listas de espera de nuestros afiliados. Este será nuestro aporte a esta importante tarea y esperamos que contribuya a que cada vez menos personas esperen por una atención de salud más allá del tiempo razonable”.

En esa línea, César Oyarzo, director de Fonasa, destacó el convenio y apuntó a que “nuestro compromiso es que ese tiempo se transforme en diagnóstico y tratamiento, para resolver su problema de salud de manera integral”.

Asimismo, Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes, detalló que los afiliados y sus familias “pueden acceder a consultas en clínicas privadas pagando desde $990, de forma rápida, sin tope ni límite de uso, en medicina general y 7 especialidades, como cardiología, oftalmología y otorrinolaringología. Solo el primer semestre de este año, más de 280 mil personas utilizaron este programa, cifra que reafirma el compromiso con una atención de salud oportuna y digna”.

Y Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana, dijo que la caja lleva “más de dos años impulsando una alianza con el Gobierno para contribuir a este desafío. Ese compromiso ya se expresa en nuestros operativos gratuitos de salud, con los que hemos beneficiado a más de 3.800 personas y entregado más de 5.000 prestaciones, resolviendo atenciones pendientes y ayudando a personas a salir de listas de espera. Hoy, este convenio con el Ministerio de Salud, a través del Plan Enlace, nos permite ampliar ese esfuerzo y llegar a más familias”.

Mientras que Osvaldo Iturriaga, gerente general (s) de Caja 18, sostuvo que la firma del convenio se trata de “una demostración más de nuestro compromiso por contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados en un área tan sensible como es brindar atenciones de salud oportunas, disminuyendo las listas de espera en atenciones que no son parte del GES, que son de alta demanda y que pueden marcar una diferencia enorme en el pronóstico y tratamiento de enfermedades”.