Familia es víctima de violento turbazo en Maipú: Sujetos los amenazaron con armas de fuego

Una familia fue víctima de un violento turbazo al interior de su casa en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).

De acuerdo con información policial, al menos 8 individuos a rostro cubierto, con vestimenta oscura y portando armas de fuego, ingresaron al domicilio forzando el portón de acceso.

Utilizando las armas de fuego, intimidaron al grupo familiar —compuesto de cuatro personas— y sustrajeron dinero en efectivo y distintos objetos electrónicos.

El capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda Rinconada, señaló que, al huir del inmueble, los sujetos abordaron dos vehículos y efectuaron disparos al aire en la calle.

“Al interior del domicilio se encontraron dos vainas percutadas, las cuales se van a remitir conforme a lo que disponga el Ministerio Público”, agregó.

De todos modos, el capitán señaló que las víctimas no resultaron lesionadas ni fueron golpeadas; “solamente fue la intimidación a través del uso de las armas que portaban” los ladrones.

Las víctimas corresponden a una madre junto a sus hijos de 13 y 18 años, además del yerno de la víctima.

Consultado respecto a antecedentes sobre si los sujetos se hacían pasar por falsos policías, el capitán respondió: “No, eso no lo manifestó la víctima y eso va a ser materia de investigación conforme a las indagaciones que después disponga también la Fiscalía respecto de más antecedentes que se puedan aportar conforme a sus propias declaraciones”.

La policía se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar la cantidad de especies sustraídas, así como encontrar el paradero de los antisociales y las armas utilizadas.