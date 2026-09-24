Deudores del CAE: Cámara reactiva proyecto que busca proteger remuneraciones depositadas

La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto denominado “Sueldos Protegidos”, iniciativa que busca reforzar la protección de las remuneraciones frente a embargos y que podría beneficiar, entre otros, a trabajadores con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La Sala revirtió la decisión que había adoptado previamente la Comisión de Educación y aprobó la admisibilidad de la propuesta con 53 votos a favor y 51 en contra.

La votación no significa que el contenido del proyecto haya sido aprobado. La iniciativa podrá ahora continuar su discusión legislativa y regresará a la Comisión de Educación.

¿Qué propone “Sueldos Protegidos”?

El proyecto plantea modificar el artículo 57 del Código del Trabajo para precisar que las remuneraciones que la ley declara inembargables mantengan esa protección después de ser depositadas o transferidas a una cuenta bancaria.

Actualmente, el Código del Trabajo establece la inembargabilidad de las remuneraciones hasta un límite de 56 UF.

La iniciativa propone que esos fondos no puedan ser considerados saldos sujetos a embargo o compensación solo por haber ingresado a una cuenta bancaria, vista o de ahorro utilizada para recibir el sueldo.

El origen remuneratorio del dinero podría acreditarse mediante el comprobante de pago o la glosa de la transferencia realizada por el empleador.

¿Significa una condonación del CAE?

No. La propuesta no elimina ni condona las deudas asociadas al CAE.

Su objetivo es proteger determinados fondos provenientes de remuneraciones frente a acciones de cobranza, dentro de los límites establecidos por el Código del Trabajo.

La propuesta continuará ahora su tramitación en la Comisión de Educación antes de una eventual votación sobre su contenido.