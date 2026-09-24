Walker cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Limita la autonomía y la soberanía de Chile”

El excanciller Ignacio Walker cuestionó la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas y sostuvo que la iniciativa impulsada por Estados Unidos puede restringir la autonomía con que el país desarrolla su política exterior.

Chile oficializó esta semana su incorporación al mecanismo, que Cancillería ha definido como un marco voluntario de coordinación entre países americanos para enfrentar al crimen organizado transnacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recalcado que cada Estado participa de acuerdo con sus obligaciones legales nacionales e internacionales.

En entrevista con CNN Chile Radio, Walker valoró el objetivo de enfrentar a los carteles, el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero cuestionó que el alcance de la iniciativa se limite efectivamente a esas materias.

“El acuerdo Escudo de las Américas limita la autonomía y la soberanía de Chile y de los 15 países firmantes”, sostuvo.

El excanciller planteó que la decisión debe analizarse dentro de la estrategia regional impulsada por la administración de Donald Trump y afirmó que, a su juicio, el Gobierno chileno “no pudo resistir las presiones desde Estados Unidos”.

“Va mucho más allá” del combate al crimen organizado

Walker aseguró que uno de sus principales reparos tiene relación con el contenido económico y multilateral de la iniciativa, mencionando materias como mecanismos de revisión de inversiones, minerales críticos e infraestructura digital.

“Esto no tiene nada que ver solamente con comunicar información. Va mucho más allá. Hay que leer el texto”, afirmó.

Según el excanciller, esas disposiciones deben entenderse también en el contexto de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, principal socio comercial de Chile.

“¿Qué tiene que ver eso con los carteles? Tiene todo que ver con China”, señaló, al referirse a los componentes económicos incluidos en la iniciativa.

Walker sostuvo que el desafío para Chile es preservar una política exterior autónoma que permita mantener relaciones tanto con Washington como con Beijing y otros socios comerciales.

Pese a sus críticas, el exministro de Relaciones Exteriores enfatizó que comparte la necesidad de profundizar la cooperación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“¿Quién va a estar en contra de combatir los carteles, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico? ¿Cómo no vamos a compartir ese objetivo? Qué bien”, señaló.

Su cuestionamiento, explicó, apunta al mecanismo escogido y a los alcances que podría adquirir en el futuro.

“El fin es bien loable”, sostuvo, pero agregó que, a su juicio, el Escudo de las Américas “no es un instrumento idóneo o eficaz para combatir a los carteles”.

Desde el Gobierno, en tanto, Cancillería ha destacado que la incorporación permitirá acceder a intercambio de información, análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y una mayor coordinación fronteriza con otros países de la región.