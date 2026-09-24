Sistema frontal: Senapred llama a evacuar distintos sectores en Loncoche, Pucón y Curarrehue en La Araucanía por crecidas de ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar distintos sectores en la Región de La Araucanía debido a la crecida de ríos, en medio del sistema frontal que afecta la zona.

Los llamados son los siguientes.

La institución pidió a la población evitar la ribera de los ríos Cautín y Quepe por crecida, en la comuna de Nueva Imperial; evitar la ribera de los ríos Cruces y Lumaco por crecida en la comuna de Loncoche, y evitar la ribera del río Donguil por alerta de crecida, en la comuna de Gorbea.

También se pidió evacuar la ribera de los ríos Trancura, Claro y Liucura por desborde, en los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu, en la comuna de Pucón.

Y se llamó a evacuar la ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores de Curarrehue y Reigolil, en la comuna de Curarrehue.

Además, en la comuna de Arauco se declaró alerta roja por el desborde del río Pichilo. Senapred informó que “la estación hidrométrica del Río Pichilo, ubicada en la comuna de Arauco, indica un incremento en su caudal, alcanzando el umbral de alerta técnica rojo”.