La Roja inicia su gira por Norteamérica ante Canadá: Horario y dónde ver el amistoso

La Selección Chilena volverá a la cancha este sábado 26 de septiembre para enfrentar a Canadá en el inicio de su gira de amistosos por Norteamérica.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova tendrá su primer desafío ante una de las selecciones anfitrionas del reciente Mundial 2026.

El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, recinto con capacidad para cerca de 28 mil espectadores.

¿A qué hora juega Chile vs. Canadá?

El amistoso entre Canadá y Chile está programado para este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas de Chile.

La transmisión televisiva estará a cargo de Mega, mientras que vía streaming podrá verse a través de MegaGO.

Tras el encuentro en Toronto, Chile continuará su gira el martes 29 de septiembre ante Estados Unidos, a partir de las 21:00 horas en Saint Louis.

La fecha internacional concluirá el martes 6 de octubre frente a México en Los Ángeles.

Canadá convocó para esta fecha a varias de sus principales figuras, entre ellas Jonathan David, Stephen Eustaquio y Cyle Larin.