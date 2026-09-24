Caso “Rey de Meiggs”: Realizan audiencia de revisión de medidas cautelares y reformalización

Para las 11:15 horas de este jueves está programada la audiencia de revisión de medidas cautelares y reformalización en el caso del “Rey de Meiggs”.

El caso se remonta a junio del año pasado, cuando José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue asesinado por un grupo de individuos en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, la víctima habría sido prestamista, motivo por el cual Wilson Verdugo, un cercano, habría encargado su asesinato a un grupo de sicarios extranjeros, debido a que le adeudaba un monto importante de dinero a Ossa.

Hace pocas semanas, se concretó la extradición a Chile de Alberto Carlos Mejía Hernández, involucrado en el crimen y quien fue liberado por error tras quedar en prisión preventiva. El pasado 11 de septiembre se ratificó nuevamente la medida, la cual también cumplen las otras cinco personas que fueron formalizadas en la causa.

El periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, comentó que la teoría que maneja el Ministerio Público es que Verdugo mantenía una relación de cercanía con el Rey de Meiggs, a quien le debía una alta suma de dinero.

En ese contexto es que habría contactado a tres presuntos sicarios de nacionalidad venezolana, quienes abordaron a Ossa, que estaba al interior de su vehículo, y lo habrían asesinado afuera de su domicilio.

A lo largo de la investigación, trascendió que uno de los sujetos que habría participado del delito habría sido informado sobre un trabajo “para ganar plata fácil”, en el que se le ofreció un pago de $30 millones para participar de un robo y no precisamente de un homicidio.

En esa línea es que se están investigando también los lazos que tendría la causa con el crimen organizado, por eventuales negocios ilegales que mantendría Wilson Verdugo.