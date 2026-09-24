De Grange descarta impacto en relación con China tras adhesión al Escudo de las Américas

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, descartó que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas afecte la relación con China o fuerce al país a escoger entre Beijing y Washington.

En conversación con Radio Infinita, la autoridad aseguró que las relaciones “tanto con Estados Unidos como con China van muy bien”.

“Son socios estratégicos claves para nuestro país, y desde el punto de vista de infraestructura, de Obras Públicas, hemos tenido relaciones permanentes”, afirmó.

De Grange descarta elegir entre China y Estados Unidos

Las declaraciones se producen en medio de las críticas de sectores de oposición a la decisión del Gobierno de adherir al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump.

De Grange sostuvo que Chile, “como país soberano”, tomará sus decisiones de acuerdo con lo que considere más conveniente para sus intereses.

El ministro agregó que las puertas permanecen abiertas para trabajar con ambas potencias y descartó que la incorporación al mecanismo implique cambios en los vínculos comerciales o de infraestructura con China.

Respecto de los contratos con compañías chinas, De Grange señaló que el Ministerio de Obras Públicas buscará mantener una cartera diversificada y procesos abiertos tanto a empresas nacionales como internacionales.