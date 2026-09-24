Operadores financieros reducen su previsión de inflación para septiembre a 0,5%

De acuerdo con la última Encuesta de Operadores Financieros (EOF), publicada este jueves por el Banco Central y respondida el 23 de septiembre por 61 agentes, la mediana de las estimaciones apunta a una variación mensual del IPC de 0,5% en septiembre.

La cifra es una décima menor al 0,6% previsto en el sondeo realizado a comienzos de mes, correspondiente a la encuesta Pre RPM Septiembre, respondida antes de conocerse el IPC de agosto.

La corrección se da luego de que el IPC de agosto sorprendiera al mercado con un alza de 0,6%, el doble de lo esperado en ese momento. Con el dato de agosto ya conocido, los agentes ajustaron a la baja su proyección para septiembre, aunque manteniéndola por sobre el promedio histórico para ese mes.

En cuanto a las expectativas de inflación de más largo plazo, la encuesta mostró una mediana de 3,5% a 12 meses, levemente por sobre el 3,3% que arrojaba la encuesta previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de septiembre. A 24 meses, la expectativa se mantuvo estable en 3,1%, en línea con la meta del Banco Central.

Mercado espera que la TPM se mantenga en 4,5% y eleva proyección para el dólar

Respecto de la Tasa de Política Monetaria (TPM), el mercado no anticipa movimientos en el corto plazo. La mediana de las respuestas proyecta que la tasa se mantendrá en 4,5% durante las próximas cuatro reuniones del Banco Central, incluyendo la de octubre y diciembre de este año, sin variaciones hasta marzo de 2027.

En materia cambiaria, la encuesta mostró un ajuste al alza en las expectativas del dólar. El tipo de cambio esperado a 7 días subió a $945, desde los $935 que proyectaba la encuesta Pre RPM Septiembre, mientras la proyección a 28 días se ubicó en $940.

Finalmente, el sesgo percibido en los comunicados del Banco Central se mantuvo en un nivel neutral, con una mediana de 5 sobre 10 en la escala que va de un tono más expansivo (dovish) a uno más restrictivo (hawkish), la misma lectura que arrojaba la encuesta anterior.