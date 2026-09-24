Sistema frontal en el sur: Senapred informa Alerta Roja en Valdivia por desbordes de cauces

Desde el miércoles, la llegada de un intenso sistema frontal en la zona centro-sur del país ha marcado la jornada, específicamente para la región de Los Ríos, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la provincia de Valdivia debido al peligro de desbordes de cauces.

Sin embargo, las precipitaciones durante la jornada han dejado 100 milímetros de agua caída y actualmente se encuentran moderándose; la emergencia ocurre ante la alta saturación de los suelos y el aumento de caudales.

De acuerdo al balance entregado por autoridades, el sistema frontal ha dejado 10 viviendas anegadas en la región de Los Ríos, miles de clientes sin electricidad y una alerta temprana preventiva para la región del Maule por el traslado del sistema frontal.

Por lo que Senapred declaró Alerta Roja en la provincia de Valdivia por el aumento de su caudal en el río Leufucade en las comunas de Lanco y Mariquina, río Calle Calle en las cuencas de las comunas de Máfil, Los Lagos y Valdivia.

Al respecto, el delegado presidencial surrogante Alex Valderrama declaró que “se ha tomado la decisión de tener este acuartelamiento. Los seremis están de enlace con cada uno de los alcaldes para el monitoreo de esta emergencia, entendiendo que hay una alerta también de remoción en masa“, afirmó la autoridad.

Además, la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indica que en la Región de La Araucanía 5.036 clientes se encuentran sin luz y en la región de Los Lagos son un total de 4.187 usuarios sin servicio.

Se espera que el río atmosférico se traslade hacia la zona centro-sur, con precipitaciones más acotadas para el viernes 25 de septiembre en la Región del Maule, con montos estimados de entre 6 y 16 milímetros de agua en ciudades como Talca y Constitución.