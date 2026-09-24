U2 anuncia ‘Carnaval De Luz’, su primer álbum nuevo en nueve años

U2 anunció “Carnaval De Luz”, su decimosexto álbum de estudio y su primer disco de material nuevo en nueve años. El lanzamiento está programado para el 13 de noviembre, mientras que el segundo adelanto del trabajo, “Silencio”, ya está disponible junto a su videoclip.

Producido por Jacknife Lee, el álbum reúne 12 canciones que abordan temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia. El trabajo llega después de los EP sorpresa “Days Of Ash” y “Easter Lily”, ambos publicados durante 2026 y vinculados al calendario litúrgico.

Según reportó NME, “Carnaval De Luz” se sitúa cronológicamente antes de ambos EP, en referencia al Carnaval como celebración previa a la Cuaresma y al período de reflexión y renovación asociado a la Pascua.

“Silencio” es el segundo adelanto del nuevo álbum

La nueva canción sucede a “Street of Dreams”, primer tema presentado del álbum y publicado en julio. “Silencio”, de 2 minutos y 35 segundos, incorpora una aproximación al surf-punk temprano dentro de la propuesta sonora del disco.

El videoclip fue filmado en Ciudad de México y dirigido por Cliqua, dúo integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sanchez.

Dolly Parton, Brian Eno y Martin Garrix participan en “Carnaval De Luz”

Una de las colaboraciones más destacadas del álbum aparece en “Torn”, canción que U2 grabó junto a la fallecida Dolly Parton. El tema es un dueto entre Bono y Parton y constituye la última interpretación vocal grabada por la cantante, según la información entregada por la banda.

Brian Eno participa en la composición y toca sintetizadores en “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show on Earth” y “Can’t Stop Us Now”. Martin Garrix colaboró en “Glorify”, mientras que Daniel Lanois toca pedal steel en “Torn”. Ryan Tedder, en tanto, aportó producción adicional a “Silencio”.

The Edge también destacó que el álbum incorpora por primera vez cuerdas de entorchado plano en una grabación de U2.

U2 celebra 50 años con un nuevo álbum

“Carnaval De Luz” llega durante el 50.º aniversario de U2. La banda sitúa su origen en septiembre de 1976, cuando Larry Mullen Jr. publicó en el tablón de anuncios de Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, una nota en la que buscaba músicos para formar una banda.

El álbum representa además el regreso de U2 a un disco de estudio con canciones nuevas después de “Songs of Experience”, publicado en 2017. Durante 2026, el grupo ya había presentado 12 canciones nuevas a través de “Days Of Ash” y “Easter Lily”, antes del lanzamiento de “Carnaval De Luz”.