Murió histórico dirigente de la ANFP Reinaldo Sánchez a los 81 años

Santiago Wanderers confirmó la muerte de Reinaldo Sánchez a los 81 años.

Recientemente, se había dado a conocer que Sánchez estaba internado en la Clínica Reñaca bajo estado de máxima gravedad y con pronóstico reservado.

Por eso mismo, se había mantenido alejado de sus funciones durante las últimas semanas. Incluso, no formó parte de la delegación caturra que viajó a España para la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid el pasado 19 de septiembre.

A través de redes sociales, el conjunto informó sobre el deceso del histórico dirigente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP): “Con el corazón apesadumbrado, la familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución”.

“Don Reinaldo deja una huella imborrable en el decano del fútbol chileno. Bajo su liderazgo visionario, gestión incansable y amor incondicional por nuestros colores, el club alcanzó páginas doradas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de Valparaíso: La obtención del título de Segunda División (Primera B) de 1995, el subcampeonato de 1999 y la histórica conquista del título nacional de Primera División en 2001, logrando la consolidación institucional de nuestro club”, señalaron.

“Fiel a su convicción y amor por la institución, regresó para luchar incansablemente por el retorno a Primera División, dejándonos hoy compitiendo en la cima de la tabla gracias a un proyecto deportivo sólido e innovador, enfocado en potenciar el talento joven formado en nuestra cantera. Fruto de esta visión hacia las fuerzas básicas, logramos un hito inolvidable e histórico: Consagrarnos como campeones de la Copa Libertadores Sub-20, siendo el único club en la historia de Chile en conseguir este título continental, y representar a nuestro país disputando la Copa Intercontinental en España frente al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu”.

Wanderers envió sus condolencias a la familia, seres queridos e hinchada caturra en este difícil momento.

Los detalles sobre el velatorio y funeral serán dados a conocer próximamente.