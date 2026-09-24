El exorbitante cobro de Santiago City para un partido de segunda división profesional: 25 mil la entrada más barata 

El fútbol es de la gente, de la familia, de los amigos. Pero esta regla no siempre se cumple. Y prueba de ello es Santiago City, el cuadro de la Región Metropolitana.

Este fin de semana, los capitalinos jugarán un duelo clave ante Brujas de Salamanca, pero parece que la intención es que se juegue sin gente. ¿El motivo? El exagerado monto de las entradas que ponen a disposición de sus hinchas y simpatizantes del fútbol.

Quienes quieran acudir a ver el partido, que se jugará en el Municipal de La Pintana este sábado, tendrán que desembolsar 25 mil pesos para ir a las galerías del recinto. Sí, 25 mil la entrada más barata.

Una comparación: Universidad de Chile recibirá este domingo a Everton por la fase eliminatoria de Copa Chile, un torneo más relevante en importancia. Y por esos mismos 25 mil, un hincha podría acceder a Andes numerado. La galería de ese partido es de 15 mil pesos.