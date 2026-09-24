Chile debutará en el mercado suizo con su tercera colocación de deuda del año

Chile planea volver a los mercados internacionales de deuda por tercera vez en 2026 con una emisión inédita: nunca antes el Estado había colocado bonos denominados en francos suizos.

El Gobierno inició el proceso este jueves con una conferencia telefónica dirigida a inversionistas, para una operación que se estructurará en varios tramos, según consignó Bloomberg.

El mercado suizo, sin embargo, no es terreno desconocido para los emisores chilenos en general. Bancos como BancoEstado, entre otros actores locales, ya han colocado deuda en esa plaza en años anteriores. Lo que cambia con esta operación es que, por primera vez, será el propio Fisco el que emita directamente en esa moneda.

Con esta colocación, Chile sumaría su tercera salida a los mercados internacionales del año, luego de una primera emisión en enero y de la operación en euros realizada a fines de julio, por €3.100 millones.

Emisión en francos suizos ayudaría a completar plan de deuda

Antes de esa emisión de julio, el Ministerio de Hacienda ya había anticipado un plan para vender hasta US$ 5.200 millones en bonos durante el resto de 2026, lo que dejaba un saldo pendiente de colocación cercano a los US$ 1.600 millones, monto que esta nueva emisión en francos suizos ayudaría a completar.

Los inversionistas ya centran parte de su atención en el próximo hito fiscal del país: el presupuesto 2027, que el Gobierno presentará al Congreso este mismo mes, instancia en la que tanto analistas de mercado como agencias clasificadoras, entre ellas Fitch Ratings, anticipan nuevas medidas de austeridad.