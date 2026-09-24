Feria laboral impulsada por Providencia ofrecerá más de 300 empleos: Revisa fechas, horarios y actividades

En medio de la preocupación por el desempleo, cuya tasa de desocupación alcanzó el 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Municipalidad de Providencia y el Instituto Profesional IACC anunciaron el desarrollo de la VIII Feria Virtual del Trabajo.

La feria virtual se realizará entre el 28 y el 30 de septiembre, y ofrecerá alrededor de 320 puestos de trabajo en rubros relacionados con tecnología e informática, logística, gastronomía, seguridad, hotelería y turismo, y comercio.

“Nos preocupa muchísimo el desempleo, particularmente en jóvenes, que está en torno al 20%, y en mujeres, que supera el 10%. Por lo mismo, nosotros hace tiempo que estamos ocupados en, justamente, conseguir mayores oportunidades para estos segmentos, personas con discapacidad y también para personas mayores. Esta feria va justamente en esa línea y nos gustaría mucho que el Gobierno, en sus medidas proempleo, piense en los municipios. Somos quienes estamos más cerca de la necesidad de las personas y podemos hacer mucho para reactivarlo”, subrayó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Actualmente, la desocupación afecta principalmente a las mujeres, cuya tasa de desocupación llegó a 10,3%, frente a un 8,9% en los hombres, mientras que en la Región Metropolitana el indicador también se ubicó en 9,5%. Frente a este escenario, la feria busca fortalecer el acceso al empleo formal, con una amplia oferta de oportunidades laborales y remuneraciones que alcanzan hasta los $3 millones mensuales.

Durante los tres días, quienes participen podrán acceder a ofertas laborales de distintos sectores y perfiles ocupacionales, en modalidad presencial, híbrida y de teletrabajo, además de charlas, conversatorios, talleres y asesorías personalizadas de orientación laboral, revisión de currículum y preparación para entrevistas.

La feria tendrá carácter 100% virtual, a través de la plataforma ferialaboraliacc.trabajando.cl.

Inauguración en el HUB de Providencia

La iniciativa se inaugurará de forma presencial en el HUB de Providencia (Los Jesuitas 881) el lunes 28 de septiembre a las 10:00 horas. La instancia incluirá el panel “Empleabilidad y futuro del trabajo: desafíos y oportunidades para el talento en Chile” y la charla “Competencias que no se automatizan: empleabilidad técnico-profesional en la era de la IA”.

El eje temático de esta versión estará puesto en los cambios que experimenta el mercado laboral producto de la incorporación de nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, con especial énfasis en las competencias que técnicos y profesionales requieren para mantenerse vigentes y competitivos.

El director del HUB Providencia, Mauricio Brito, enfatizó que “el desafío de esta versión no es solo ayudar a las personas a encontrar un empleo, sino prepararlas para los empleos que vienen, en un escenario donde la Inteligencia Artificial ya está cambiando funciones y perfiles laborales. Por eso, este hito inaugural busca instalar esa conversación desde el primer día”.

“Hablar de empleabilidad hoy también es hablar de colaboración. Las cifras de desempleo nos desafían y sabemos que ninguna institución puede responder por sí sola a esta realidad. Por eso, necesitamos conectar a la educación, las empresas y el mundo público y privado para generar más oportunidades, porque mejorar la empleabilidad requiere conectar a las personas con oportunidades reales y entregarles herramientas para avanzar en su desarrollo laboral”, agregó Adriana Millalén, directora de Titulados y Relacionamiento Institucional de IACC.

La feria está dirigida a la comunidad de Providencia, con especial foco en técnicos y profesionales, personas cesantes inscritas en el Departamento de Empleo de la comuna, la comunidad de IACC y, en general, personas en búsqueda de empleo de distintas regiones del país.

Revisa las ofertas y postula en ferialaboraliacc.trabajando.cl.