“Ya no es posible soportar nuevas alzas”: Camioneros piden al Gobierno transparentar medidas ante nuevos aumentos en el precio del diésel

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile hizo un llamado al Gobierno a transparentar con urgencia las medidas que aplicará frente a eventuales nuevas alzas en el precio del diésel, ante la incertidumbre generada por una posible suspensión de ventas de ese combustible al extranjero por parte de Estados Unidos.

El gremio recordó que el presidente de la República reconoció este jueves esa posibilidad, en el sentido de que una eventual escasez de diésel en el mercado mundial, sumada a otros factores ya conocidos, aumentaría aún más los valores del combustible, con efectos colaterales que calificó de muy duros.

Según la Confederación, la máxima autoridad afirmó en esa misma instancia que el Gobierno está evaluando aplicar “medidas paliativas” en caso de concretarse la medida estadounidense.

Camioneros advierten por impacto de nuevas alzas del diésel

El gremio planteó que el sector transportista y logístico ya vivió en marzo un alza de precios conocida como “bencinazo”, cuyos efectos, sostuvo, siguen golpeando al aparato productivo, con especial dureza en un rubro que moviliza 96% de las mercaderías del país.

La Confederación advirtió que la autoridad económica debe considerar que el sector ya no está en condiciones de soportar nuevas alzas sin que ello genere graves efectos económicos, particularmente en el transporte, al traducirse en mayor inflación para los 20 millones de chilenos.

Por esa razón, el gremio hizo un llamado al Gobierno a informar y transparentar con urgencia cuáles son las medidas de mitigación que piensa aplicar para contener nuevas alzas del diésel, y pidió que esas medidas sean eficaces y estén enfocadas en el sector productivo, al que pertenece el transporte terrestre.