“Esto nos deja muy mal parados” y “nada de esto ayuda”: Karla Rubilar por carta de Boric y Bachelet al Presidente Kast por adhesión de Chile al Escudo de las Américas

Durante la tarde de este jueves, diversas fuerzas políticas reaccionaron a la carta publicada por los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric tras la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”.

“En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando. Debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”, enfatizaron en su escrito.

Con @mbachelet hemos escrito esta declaración conjunta ante la adhesión del gobierno de Chile a la iniciativa del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del “Escudo de las Américas”. Invitamos al Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en esta… pic.twitter.com/eC7mVK2u0F — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 24, 2026



La exvocera del gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, señaló en Radio Pauta: “Son dos expresidentes emplazando al presidente actual, eso se va a saber en todos lados (…) La entrada al Escudo de las Américas no es cómo nos mira Latinoamérica, sino cómo nos mira el mundo. ¿En qué estamos? ¿En qué está Chile? Entonces, aquí una vez más creo que una buena noticia que podría haber sido, si es que esto es realmente como se había planteado, solo traspaso de información y coordinación, termina bien empañada y en una polémica con dos expresidentes”.

“Me pregunto si de verdad cuando el Presidente José Antonio Kast habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas o ahora Bachelet y Boric, cuando emplazan al presidente Kast, ¿creen que eso le hace bien a Chile? O sea, me imagino que ellos, que tuvieron el privilegio de gobernar, entienden que esto nos deja muy mal parados. Si el día de mañana sentimos que este país requiere mayor inversión y requiere recuperar la confianza de los recursos que se pueden inyectar, nada de esto ayuda (…) Cuando la imagen que damos hacia afuera es que no hay gobernanza, al menos espero que la expresidenta Bachelet y el expresidente Boric hayan hablado con el presidente Kast antes de mandar un comunicado de prensa. Me imagino que los expresidentes tienen esos códigos”, agregó.

En paralelo, comentó: “Si yo pudiera recomendarle algo al presidente Kast, como lo he dicho en otras entrevistas, procedería rápidamente a transparentar lo que dice el acuerdo y también su mecanismo de salida, si es que consideramos que lo que se nos dijo no era, porque eso podría pasar”.

Reacciones

Muy bien nuestros ex mandatarios, la presidenta @mbachelet y el presidente @GabrielBoric, sobre la adhesión del Gobierno al “Escudo de las Américas”. pic.twitter.com/Pl5qNzhvqb — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) September 24, 2026