Servicio Nacional de Migraciones registra 28.726 solicitudes de refugio desde 2022 y prepara ajustes para ordenar el sistema

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Subsecretaría del Interior informaron que entre 2022 y agosto de 2026 se han presentado 28.726 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile.

A la fecha, a 548 personas, principalmente ciudadanos de países que enfrentan conflictos bélicos, se les ha reconocido con la condición de refugiados, lo que representa el 1,9% del total de las solicitudes.

Aun así, el SERMIG y la Subsecretaría trabajan en ajustar los cambios que se introdujeron en 2024 a la ley 20.430, con el fin de poder contar con criterios claros, actualizados y uniformes que permitan determinar de forma rigurosa cuándo corresponda otorgar la protección internacional.

El Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que “para terminar con situaciones como la de migrantes que, al ver rechazadas sus solicitudes de permisos temporales, recurren a pedir la condición de refugiado, sin que exista, por ejemplo, una condición necesaria como que su vida corra peligro en su país de origen. O bien que haya estado previamente en otros países”.

En esa misma línea, agregó que el compromiso es “continuar ordenando el sistema y utilizar plenamente las herramientas que contempla nuestra legislación, evitando así el mal uso de esta figura que permite a las personas que la piden contar con una visa temporal de ocho meses -que incluso les permite acceder a trabajos remunerados- y que se renueva hasta que exista una resolución definitiva. Por eso cada solicitud debe ser analizada de manera individual, objetiva y conforme también a los estándares de protección internacional”.