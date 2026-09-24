“La IA no puede estar regulado por unas pocas grandes empresas globales”: Presidente del Consejo Europeo pide que los Estados regulen la inteligencia artificial

(EFE) — El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a que los países y la propia ONU tengan un papel central en la regulación de la inteligencia artificial (IA) y no las grandes empresas.

“En lo que respecta a la inteligencia artificial y su gobernanza, necesitamos una arquitectura responsable, transparente y regulada. Necesitamos una IA que sirva a la humanidad, no que la controle”, indicó Costa en su discurso durante la Asamblea General de la ONU en nombre de la Unión Europea (UE).

“Debemos mantener siempre el control, estableciendo un ritmo de desarrollo seguro y protegido. El sector de la IA no puede estar regulado por unas pocas grandes empresas globales“, dijo.

Además, pidió que las Naciones Unidas desempeñen “un papel central” en el establecimiento de normas en todo el mundo a través del Pacto Digital Global de la ONU, el Panel Científico Internacional Independiente y el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA.

Por otra parte, el ex primer ministro portugués hizo una defensa a ultranza del multilateralismo y defendió que la ONU siga ocupando “un lugar central en el sistema multilateral”, pese a que la organización “se ve sometida a presiones derivadas de la polarización geopolítica, las restricciones financieras y las deficiencias institucionales”.

“Pero la solución no es la retirada. La solución pasa por reformar, renovar y volver a invertir“, enfatizó.

Costa dejó claro que la UE sigue abogando por una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que sea “más eficaz, inclusivo, democrático y responsable”, y que continuará contribuyendo al fortalecimiento de la ONU en los ámbitos político y financiero, así como mediante acciones concretas.

Destacó en concreto la iniciativa Socios por el Multilateralismo (P4M) que puso en marcha esta semana junto con Australia, Barbados, Brasil, Canadá, la India y Kenia, que pretende ser una “plataforma abierta” para todos los países que estén dispuestos a “defender principios comunes y a trabajar en busca de soluciones prácticas”.

Igualmente, Costa defendió las instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI), y consideró “inaceptables” las amenazas y los ataques contra esta última, sus responsables y su personal.

“La responsabilidad no puede depender de consideraciones de conveniencia política“, enfatizó.

Por lo que respecta a la invasión de Ucrania, señaló que los ataques rusos “también amenazan la seguridad de la población civil más allá de las fronteras” ucranianas.

“Es inaceptable que, en los últimos doce meses, Rusia haya amenazado en repetidas ocasiones la seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. Rusia debe poner fin a esta peligrosa escalada“, insistió.

Llamó a la comunidad internacional a “movilizar todos los medios de que dispone frente a Rusia para poner fin a esta guerra y crear las condiciones necesarias para unas negociaciones encaminadas”.

Costa, además, lamentó el actual punto muerto en Gaza y, en general, en Palestina, que “prolonga el sufrimiento de millones de civiles, a pesar de la dinámica a favor del fin del conflicto que parecía perfilarse el año pasado“, y volvió a pedir la solución de dos Estados.

Por lo que respecta al conflicto entre Estados Unidos e Irán, solicitó que el alto el fuego se respete plenamente y que se preserve la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, sin condiciones y sin obstáculos.

Finalmente, Costa rindió homenaje a su compatriota António Guterres, que cumple mandato como secretario general de la ONU, y pidió que su sucesor continúe “movilizando plenamente todos los instrumentos a su disposición para prevenir conflictos, mediar en crisis y construir la paz, con especial atención a Ucrania, Oriente Medio y Sudán”.

Alertó, en todo caso, de que “la brecha de financiación se está ampliando” y que es necesario “corregir el rumbo para recuperar el impulso y cumplir los objetivos” de la Agenda 2030 y más allá.