Alcalde de Vallenar descarta autorización del “Festival Oficial del Desierto Florido”: “Toda la cartelera está publicada en nuestras redes institucionales y esto no forma parte de ella”

Diversas reacciones generó el evento denominado “Festival Oficial del Desierto Florido”, que pretende realizarse en el sector de Chequehue, en la comuna de Vallenar, lugar donde hay mantos del Desierto Florido.

El evento de música electrónica tiene programadas presentaciones de DJ nacionales e internacionales y, además, cuenta con los logos de Sernatur, ProChile y el Gobierno Regional de Atacama. Sin embargo, según reportó 24 Horas, tanto el Gobierno Regional como Sernatur descartaron ser patrocinadores de la actividad.

El alcalde de Vallenar, Víctor Isla Lutz, señaló en el programa Buenos Días a Todos de TVN que el festival no tiene autorización de la Delegación Presidencial para realizarse.

“Toda la cartelera cultural que estamos desarrollando en torno al Desierto Florido está publicada en nuestras redes institucionales y esto no forma parte de ella (...) nosotros estamos propiciando el turismo responsable en este espacio, que no solo forma parte del patrimonio natural de la provincia del Huasco, sino que es parte también del patrimonio cultural”.

En ese contexto, destacó que en esta zona habitan más de 200 especies endémicas que solamente se reproducen en Vallenar.

Por su parte, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, en 24 Horas, llamó a la responsabilidad a la ciudadanía: “No queremos una invasión que implique destrozos”.