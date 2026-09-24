Bachelet y Boric llaman a Kast a reconsiderar participación en el Escudo de las Américas: “Chile no debe subordinar su política exterior ni escoger un bando”

Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric manifestaron este jueves su preocupación por la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de adherir a Chile al Escudo de las Américas.

A través de una declaración conjunta, los exmandatarios sostuvieron que la política exterior de Chile “se ha sustentado históricamente en la defensa de nuestra soberanía y autonomía, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los derechos humanos, y la protección de nuestros intereses permanentes”.

Si bien reconocieron que la cooperación internacional es “indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado”, aseguraron que dicha coordinación debe realizarse siempre “resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

En esa línea, manifestaron su preocupación por la adhesión del país a la iniciativa internacional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los reparos de Bachelet y Boric a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

De esta forma, los exjefes de Estado puntualizaron sus principales reparos. En primer lugar, el riesgo de supeditación de la soberanía del país ante el concepto de “soberanía continental”.

“Nos preocupa, asimismo, que conceptos como el de una ‘soberanía continental’ puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”, manifestaron.

Asimismo, remarcaron que, ante “el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”. “Debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”, agregaron.

En ese sentido, hicieron un llamado al presidente José Antonio Kast a “reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia”, así como expresaron su “plena disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional, resguardando al mismo tiempo los principios, la soberanía y la autonomía que han caracterizado la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia”.