“Seguiremos yendo”: Ministro Arrau aclara su postura tras polémica por dichos sobre asistencia al Congreso

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la polémica que surgió tras afirmar en una entrevista que “por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante, pero hay leyes que son obligatorias de sacarlas”.

Sus declaraciones llegan tras el rechazo a la reforma constitucional para extender el plazo de detención a migrantes irregulares para realizar una expulsión administrativa.

Además de la aprobación de la Ley Antibarricadas 2.0, donde avanzó en el Senado con una indicación de la oposición que no aplicaría si una persona se encuentra en una manifestación pacífica. El ministro no se encontró presente durante la sesión.

Durante su visita a Victoria, en La Araucanía, el ministro explicó sus dichos expresando que “yo me he referido siempre en el marco de una tremenda valoración y respeto por la labor fundamental que realiza el Congreso. Yo a diario agradezco cada proyecto de ley que se aprueba”.

“Yo paso uno, dos o a veces tres días a la semana en diferentes comisiones en Valparaíso, y lo que yo he dicho es que este ministerio exige una labor ejecutiva y de gestión enorme“, agregó el secretario de Estado, asegurando que la dirección de su cartera requiere prioridad.

“Por supuesto que seguiremos yendo al Congreso todo lo que sea necesario en nuestro deber, en nuestro rol. Seguiremos trabajando con parlamentarios”.

Enfatizó en que continuará asistiendo a las sesiones parlamentarias : “Por supuesto que seguiremos yendo al Congreso todo lo que sea necesario en nuestro deber, en nuestro rol. Seguiremos trabajando con parlamentarios. Estuve los dos días, de hecho, en el Congreso, y agradezco el rol de los parlamentarios, siempre, y del Congreso”.

“Seguiremos yendo todas las veces que sea necesario, pero sin duda yo tengo también que poner mucho foco en la agenda en esto, estar en terreno, en la gestión, y es donde el Ministerio de Seguridad, miembro del Ejecutivo, debe estar realizando su rol primordial”, concluyó la autoridad.

Estado de excepción no está abierto a cambios

El ministro se encuentra en La Araucanía, ya que encabezó un Comité Ampliado de seguridad de la Macrozona Sur junto a autoridades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena).

Luego de cuatro horas de reunión, el titular de la cartera afirmó una reducción cercana al 70% en ataques incendiarios, lo que atribuyó a los despliegues preventivos en la región. No obstante, destacó que no estaba en los planes del Ejecutivo flexibilizar el estado de excepción en la zona que se ha mantenido por cuatro años.

“Hay que mantener todas las precauciones hasta que cada factor de análisis, cada variable que analizamos, pudiera hacer pensar en algo, en evaluar un escenario como ese; recién ahí. Pero falta muchísimo y no está dentro de nuestros planes”, finalizó.