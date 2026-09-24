“Acá se requiere de una cirugía mayor” y “se nota el déficit político”: Paulina Núñez (RN) evalúa al gabinete de José Antonio Kast

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, analizó el gabinete del Presidente José Antonio Kast y también profundizó en la dupla García Ruminot-Alvarado.

Consultada en el programa Me enteré por la prensa de T13 sobre si el Ejecutivo necesita reforzar su capacidad de diálogo y comunicación con el Parlamento, tras la controversia que generó el rechazo de la reforma constitucional impulsada, que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo de detención asociado a la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras, la legisladora de Renovación Nacional (RN) respondió: “Yo creo que acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Yo creo que si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y, en definitiva, de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres”.

“O sea, creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor”, afirmó.

Desde su evaluación, “se nota el déficit político (…) o sea, qué duda cabe que se nota”.

En cuanto al desempeño del biministro Claudio Alvarado y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, destacó que es una buena dupla y que le gustaría verla más cohesionada, puesto que existe un “buen engranaje y complicidad”.

Sin embargo, en el citado medio, enfatizó que “no quiero que (Alvarado) siga de Segegob, yo creo que nosotros tenemos un espacio que hay que llenar”.

“Lo he dicho con todas sus letras y somos varios los que lo hemos manifestado así. Es decir, creo que al gobierno le falta un vocero o una vocera, da lo mismo, pero le falta alguien que esté todo el día planificando qué comunicar, cómo comunicar”, remarcó.

Por otro lado, sobre las complejidades de sacar adelante la agenda legislativa del Ejecutivo, dijo que en ocasiones, en el trabajo prelegislativo, ocurren sucesos que provocan retrocesos en la discusión.

“Yo represento al Senado y soy parte de un acuerdo de gobernabilidad y, por lo tanto, mi deber es que en el Senado las cosas se aprueben, pero claro, a veces me encuentro con que cuesta hacerlo, porque mientras uno trata de construir confianza, diálogo, aparece una frase poco afortunada y eso te hace retroceder”, concluyó.