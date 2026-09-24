Senadora Vodanovic (PS) apunta a la política exterior del Presidente Kast: “Vemos una debilidad del gobierno y es muy grave”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó este jueves la gestión de la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast, a raíz de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

En Hoy es Noticia, Vodanovic sostuvo que “no hay una claridad en la política exterior” y manifestó preocupación por la “debilidad” que observa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el ministro Francisco Pérez Mackenna.

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“A mí me parece que no hay una claridad en la política exterior, no la hubo en el caso de quitarle el apoyo a la presidenta Michelle Bachelet, (…) tampoco en el caso de los aranceles o ahora mismo con lo del petróleo; no hay claridad respecto de posiciones firmes y determinadas respecto de nuestra soberanía nacional“, afirmó.

Argumentó lo anterior recordando que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, viajó junto con una comitiva de senadores hasta Punta Arenas para reafirmar la soberanía y el control exclusivo de Chile sobre el estrecho de Magallanes, tras las polémicas declaraciones de militares argentinos que se lo adjudicaban a su territorio.

“Vemos una debilidad del gobierno y es muy grave esa debilidad, por eso que aquí los poderes del Estado tienen que actuar consensuadamente, tenemos que tener una sola voz del país, no de la izquierda, de la derecha, no, aquí los intereses de Chile los defendemos todos los chilenos y, por lo tanto, a mí me preocupa esta debilidad que veo en Cancillería”, remarcó.

“Un discurso bien penoso”: Críticas a la intervención de Kast en la ONU

La senadora calificó de “penosa” y “patética” la participación del Ejecutivo en su primera intervención en la Asamblea General de la ONU.

“Qué cosa más patética escuchar al presidente en Estados Unidos rodeado de toda su comitiva con ningún poder de diálogo ni de negociación con el gobierno de Estados Unidos”, arremetió.

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En esa línea, se refirió a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas: “O sea, el presidente va, firma una carta de adhesión, se compromete a cosas que todavía no sabemos porque no conocemos el documento y está con el canciller a su derecha y no es capaz de intervenir en una situación tan grave como la que nos notifica (por el diésel) que va a tomar medidas paliativas el gobierno”.

Fue así que sostuvo que Kast dio un “discurso bien penoso en la ONU, además, que vacía, pero penoso en términos de que no habla ni siquiera bien de nuestro país. Va a desacreditar al país”.

Asimismo, reiteró sus críticas por la iniciativa de cooperación internacional contra el crimen organizado: “Es un instrumento que no conocemos su contenido en precisión, pero que eventualmente compromete obligaciones para Chile, porque por algo se suscribe”.

“Evidentemente, es de una complejidad grande; creo que el Congreso Nacional tiene que tomar cartas en el asunto. (…) Me parece que es importante que se conozca este documento y que, si contiene obligaciones para el Estado de Chile, como entiendo que las contiene, esto requiere la autorización del Congreso Nacional y es un documento que, si no cumple con esos requisitos, no puede producir efecto”, agregó.

Defensa al ministro de la Segpres y acusación de “chaqueteo”

Vodanovic también abordó las críticas en contra del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot (RN), ante el traspié que vivió el Gobierno en la Cámara de Diputados por el rechazo del proyecto de reforma que buscaba ampliar los plazos de detención para expulsiones administrativas.

“Yo creo que aquí hay intereses también, me imagino yo, como sucede en todos los gobiernos, de empezar a chaquetear al ministro. Entonces yo prefiero no hacerme parte de eso, que es una disputa interna“, señaló.

Al ser consultada sobre si estarían “chaqueteando” al ministro Ruminot, Vodanovic afirmó que sí: “Lógico. Hay una campaña, me parece a mí, en ese orden“.

“Lo que yo veo por la prensa, esta insistencia de, en el fondo, querer responsabilizar al ministro… Yo creo que desde el oficialismo hay intereses creados en ese orden“, sostuvo.

Para la timonel del PS, la responsabilidad no recae en el secretario de Estado. “Nuestra experiencia en el Senado, a lo mejor es distinta de la de la Cámara de Diputados, pero creo que el rol que tiene el ministro, por supuesto, es importante, pero también el rol que tienen los parlamentarios oficialistas. Entonces, si los parlamentarios no llegan, no van, también es responsabilidad de cada uno”, argumentó.

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