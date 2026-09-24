Declaran alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos por pronóstico de tormentas eléctricas

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la región de Los Lagos debido a un evento meteorológico.

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de probables tormentas eléctricas anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, se prevén “probables tormentas eléctricas en el litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera de la región desde este jueves hasta el viernes 25 de septiembre.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional del Senapred cancela la Alerta Amarilla y declara Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, añadieron.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.