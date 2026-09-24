Sernac alerta por problemas de compatibilidad en sistemas de carga de vehículos eléctricos e híbridos

El mercado de los vehículos eléctricos ha ido en un fuerte aumento en el país; así lo demuestran las ventas de unidades 100% eléctricas (BEV), las cuales crecieron un 183,8% en 2024, acompañadas de una red pública que ya supera los 1.900 puntos de carga.

A partir de un caso reportado por un consumidor en el Sernac, respecto de la incompatibilidad entre el tipo de cargador presente en el vehículo (GB/T), se identificó que este tipo de cargas no son compatibles con la carga rápida disponible en la red de electrolineras presentes en el país, dificultando su uso.

Según el análisis realizado por el organismo en conjunto con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el problema se relaciona con la falta de información entregada al consumidor respecto de la compatibilidad del sistema de carga del vehículo con la infraestructura disponible en el país.

Esta situación limitó las posibilidades de utilizar el automóvil en estaciones de carga públicas, restringiendo su uso prácticamente a la carga doméstica (carga lenta) y, por ende, al radio de autonomía diario del vehículo en términos de desplazamiento.

Además, el reporte advierte que esta situación no es aislada, ya que el rápido crecimiento de este mercado ha generado mayores asimetrías de información para los consumidores.

Esta brecha se evidencia en la infraestructura nacional, ya que, por ejemplo, los automóviles de carga lenta equipados con conector Tipo 2, que representan un 90,3% de la oferta del mercado automotriz, cuentan con una cobertura cercana al 100% en estaciones públicas que disponen de carga lenta (98,31%).

En cuanto a carga rápida, los autos equipados con conector CCS Tipo 2 cuentan con una cobertura del 100% en las estaciones que disponen de este tipo de carga. En contraste, los vehículos que utilizan el estándar GB/T, que registran una participación menor de 5,6%, carecen por completo de infraestructura pública compatible en el territorio nacional, situación que no estaría siendo informada al momento de la compra.

A ello se suma la confusión en la comercialización de automóviles rotulados o publicados como “híbridos”, y que en realidad corresponden a tecnología microhíbrida (MHEV), es decir, estos vehículos no cuentan con propulsión eléctrica autónoma ni son reconocidos como híbridos por la regulación chilena.