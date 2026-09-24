Wall Street cierra mixto mientras los bonos del Tesoro a 30 años tocan máximos en casi dos décadas

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto, presionado por un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que alcanzaron sus niveles más altos en casi dos décadas.

El Dow Jones Industrial Average bajó 0,31%, hasta los 51.349,98 puntos, mientras el S&P 500 cedió apenas 0,02%, hasta los 7.704,13 puntos, y el Nasdaq Composite logró un alza marginal de 0,01%, hasta los 26.939,37 puntos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó hasta 5,17%, su máximo desde 2007, mientras el bono a 30 años llegó a 5,46%, su nivel más alto desde 2004. Ese repunte en el mercado de renta fija encareció el crédito y presionó directamente las valoraciones de las acciones durante la sesión.

El petróleo fue otro de los protagonistas de la jornada. Tras las caídas de días anteriores, el crudo volvió a dispararse ante las tensiones en Medio Oriente, con el barril de Brent avanzando hasta tocar los US$ 108,2, lo que reavivó los temores de que la inflación global vuelva a acelerarse.

Esa combinación de un petróleo más caro, datos económicos resilientes y una fuerte emisión de deuda convenció a buena parte de los inversionistas de que la Reserva Federal podría verse obligada a mantener las tasas altas por más tiempo, o incluso anunciar nuevas alzas en su próxima reunión.

Oracle cae casi 5% por aviso de “fuerza mayor”

En el plano corporativo, algunas acciones tecnológicas que venían impulsando el mercado sufrieron reveses puntuales. Oracle cayó casi 5% luego de reportarse que la compañía debió enviar un aviso de “fuerza mayor” debido a retrasos e incrementos de costos en su proyecto de centro de datos en Nuevo México.

En ese marco, Ignacio Mieres, head of research de XTB, afirmó que los credit default swaps (CDS) de Oracle han alcanzado máximos históricos, reflejo de la incertidumbre en la industria ante la elevada deuda que han asumido las compañías tecnológicas.

“El movimiento se produce después de que Oracle invocara una cláusula de fuerza mayor en su proyecto de centro de datos de IA en Nuevo México, un aviso que le permite retrasar pagos y evitar el aumento de costos si las instalaciones no están listas para 2028. El mercado lo ha interpretado como una posible señal de problemas en la construcción del proyecto, lo que llevó a que las acciones de la compañía se desplomaran hasta un 8% en la sesión”, aseveró.