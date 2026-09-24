iPhone 18 Pro vs. iPhone 17: ¿Vale la pena dar el salto de generación este año?

Apple presentó el iPhone 18 Pro como su apuesta más completa para quienes usan el teléfono para algo más que mensajería, redes sociales o fotografías ocasionales. El equipo llegará a Chile el 22 de septiembre con mejoras concentradas en cámara, rendimiento sostenido, batería e inteligencia artificial.

La comparación con el iPhone 17 requiere una precisión: no se trata únicamente de enfrentar dos generaciones, sino también dos categorías. El iPhone 17 es el modelo base y sigue siendo un teléfono muy capaz. El 18 Pro, en cambio, apunta a quienes valoran funciones más avanzadas y están dispuestos a pagar por ellas.

Un procesador pensado para tareas exigentes

El A20 Pro está fabricado con un proceso de 2 nanómetros e incorpora una GPU de siete núcleos y dos Neural Engine de 16 núcleos. Apple señala que su GPU es hasta 40% más rápida que la del A19 Pro y que duplica la potencia de procesamiento de inteligencia artificial de ese chip. La referencia oficial es el A19 Pro, no el A19 del iPhone 17, pero el cambio muestra hacia dónde apunta esta generación.

También hay una mejora importante en la disipación de calor. La cámara de vapor tiene tres veces más superficie que la usada en el iPhone 17 Pro y busca mantener el rendimiento durante juegos, edición de video o procesos de IA prolongados. Para tareas cotidianas, ambos modelos se sienten rápidos; la ventaja del 18 Pro aparece cuando la exigencia se mantiene durante varios minutos.

La cámara ofrece el salto más visible

La cámara principal Fusion conserva los 48 MP, pero suma un sistema mecánico de apertura variable con cuatro posiciones: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0. Una apertura amplia permite captar más luz en escenas oscuras. Al cerrarla, aumenta la profundidad de campo, algo especialmente útil para fotografías grupales o paisajes en los que se necesita mantener nítidos varios planos.

El sistema Pro agrega además un teleobjetivo de 48 MP, opciones de calidad óptica de hasta 8x y controles manuales de apertura, velocidad de obturación y balance de blancos. En video, permite grabar en 4K Dolby Vision hasta 120 cuadros por segundo, usar el modo Cine hasta 4K a 60 fps y aplicar efectos cinematográficos después de la grabación. Para quienes crean contenido con frecuencia, estas mejoras entregan más espacio para corregir y experimentar.

Más batería y menos tiempo conectado

Apple informa hasta 34 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 43 horas en el Pro Max, frente a las 30 horas del iPhone 17. La carga rápida también avanza: con un adaptador de 60 W o más, el nuevo modelo puede recuperar 50% de batería en unos 15 minutos. El iPhone 17 necesita cerca de 20 minutos con un adaptador de 40 W o más.

En conectividad, los dos equipos comparten Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El 18 Pro suma el módem C2 de Apple, que promete una conexión celular más estable y eficiente. Por eso, la diferencia no está en conectarse a una red doméstica más rápida, sino en el conjunto de autonomía, carga y rendimiento móvil.

Precio y disponibilidad en Chile

Para quienes buscan una cámara más versátil y mejor rendimiento sostenido, el iPhone 18 Pro parte en $1.549.990 con 256 GB. Es una alternativa atractiva para fotografía, video y juegos exigentes, especialmente si esas tareas forman parte de la rutina diaria.

Quienes priorizan una pantalla de 6,9 pulgadas y la mayor autonomía de la línea pueden optar por el iPhone 18 Pro Max, cuyo precio inicial es de $1.699.990. La disponibilidad puede variar según capacidad, color y stock.

El CyberMonday 2026 está programado en Chile entre el 5 y el 7 de octubre. Como los nuevos modelos llegarán al país pocos días antes, no hay garantía de descuentos amplios, pero la fecha puede servir para comparar promociones, medios de pago y condiciones de despacho antes de decidir.

Entonces vale la pena cambiar

El iPhone 18 Pro entrega razones concretas para actualizar: una cámara con mayor control, mejor zoom, video más flexible, carga más rápida y un sistema térmico preparado para mantener el rendimiento. El salto se aprovecha mejor si el teléfono se usa para crear contenido, jugar, editar o trabajar con herramientas de inteligencia artificial.

Si el uso es más simple, el iPhone 17 todavía cumple de sobra y no existe urgencia por reemplazarlo. Pero para quien esperaba una mejora clara en fotografía y estabilidad durante tareas pesadas, esta generación sí ofrece cambios que se pueden notar desde el primer día.