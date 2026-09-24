Partido Nacional Libertario oficia a Cancillería y Defensa para solicitar antecedentes sobre la incorporación de Chile al Escudo de las Américas

La directiva del Partido Nacional Libertario solicitó al Gobierno de José Antonio Kast entregar información más detallada sobre la incorporación del país al Escudo de las Américas.

Si bien en el partido concuerdan en que el “mayor flagelo que están sufriendo los ciudadanos (…) es el del crimen organizado transnacional” y por ello valoran “aquellos apoyos que se den a través de los países para mejorar la seguridad y un trabajo coordinado para enfrentar el crimen”, resaltaron la necesidad de contar con más antecedentes sobre lo que significa la adhesión de Chile a la iniciativa.

En esa línea, anunciaron que la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario envió un oficio al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y al de Defensa, Fernando Barros, para pedir abordar cuatro puntos.

El oficio del PNL al Gobierno

El secretario general del partido liderado por Johannes Kaiser, Juan Antonio Urzúa, explicó que desde la colectividad solicitaron mayor “transparencia” a la administración.

“En primer lugar, transparencia, que el Gobierno de Chile entregue al Congreso Nacional todos aquellos antecedentes que dan cuenta de lo que se ha firmado: esta declaración conjunta, anexos, protocolos, memorandos de entendimiento y todo acuerdo complementario; y que se informe expresamente si existen o no compromisos con los que se haya obligado nuestro Estado“, detalló.

En segundo lugar, señaló que en el oficio se manifiesta al Gobierno la preocupación por la “soberanía” del país. “Toda operación que se ejecute dentro del territorio nacional debe realizarse conforme a nuestra legislación, a nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

“En tercer lugar, nos preocupa qué va a ocurrir si ingresan fuerzas extranjeras a nuestro país, o bien si habrá fuerzas chilenas en el exterior. Todo eso debe tramitarse conforme a nuestra legislación nacional”, agregó.

En cuarto lugar, en el oficio se abordó la delimitación militar: “Las actividades del Ejército chileno deben someterse siempre a la subordinación conforme a la legislación nacional, no a la de organismos u otros Estados”.