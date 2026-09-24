¿Tu refrigerador tiene más de 10 años? Cómo impacta en tu cuenta de electricidad y cuándo conviene renovarlo

El costo de la electricidad es una preocupación creciente para los hogares chilenos. El refrigerador requiere atención especial al estar conectado todo el día, por lo que cualquier ineficiencia incrementa de forma constante el gasto mensual.

Un equipo antiguo puede enfriar bien, pero exigir mucha más energía. Mantenerlo para evitar una compra inmediata no siempre significa ahorrar, ya que el costo real radica en el consumo acumulado mes a mes.

Por qué un refrigerador antiguo gasta más energía de la que crees

Los refrigeradores tradicionales operan con ciclos de encendido a máxima potencia. En cambio, los modelos Inverter ajustan gradualmente la velocidad del compresor según la demanda de frío, optimizando el consumo.

Con los años, las empaquetaduras pierden hermeticidad y el aislamiento térmico se degrada. Esto obliga al motor a trabajar de forma más exigente y prolongada para conservar la temperatura interior.

Por esto, consultar un catálogo de refrigeradores con tecnologías No Frost, sistemas de enfriamiento multi-air flow o motores Inverter permite comparar el consumo estimado y elegir el modelo adecuado para el espacio y las necesidades de conservación del hogar.

¿Cuánto se nota la diferencia en la boleta de luz?

La etiqueta de eficiencia energética de la SEC (escala A a G) indica el consumo mensual en kWh, facilitando la comparación entre equipos de capacidad similar.

Un refrigerador antiguo consume entre 55 y 75 kWh al mes, mientras que uno moderno equivalente gasta entre 20 y 30 kWh. Esta brecha de más de 30 kWh mensuales repercute directamente en la boleta de luz.

Por su parte, opciones de mayor volumen como un refrigerador 2 puertas (Side by Side o French Door) integran dispensadores de agua, hielo y compartimentos con control independiente de humedad para prolongar la frescura de los alimentos sin disparar el consumo eléctrico.

La tabla adjunta presenta referencias estimadas para contrastar distintas tecnologías y su gasto operacional aproximado.

Tipo de equipo o tecnología Consumo estimado mensual Gasto mensual referencial Lectura de eficiencia Refrigerador antiguo de más de 10 años 55 a 75 kWh $11.000 a $15.000 Consumo alto para su capacidad Refrigerador moderno Inverter 20 a 30 kWh $4.000 a $6.000 Alta eficiencia relativa Refrigerador Side by Side Inverter 30 a 40 kWh $6.000 a $8.000 Eficiente para gran volumen Freezer moderno 18 a 25 kWh $3.600 a $5.000 Eficiente en congelamiento dedicado

Congeladores y freezers: ¿valen la pena para ahorrar?

Un congelador independiente no implica un gasto desmedido. Al abrirse con menor frecuencia, conserva la temperatura de forma estable y eficiente.

Contar con un freezer vertical o tipo baúl alivia la carga del equipo principal, organizando mejor las compras congeladas a granel y manteniendo temperaturas estables sin sobrecargar el compresor principal.

La clave reside siempre en verificar las especificaciones técnicas y la etiqueta energética de cada modelo antes de la compra.

¿Cuándo conviene renovarlo? Calcula si la inversión se paga sola

Para evaluar la inversión, conviene comparar el precio de compra con el ahorro operacional. Sustituir un equipo antiguo por uno eficiente puede generar un ahorro mensual cercano a 40 kWh.

Con un costo referencial de $200 por kWh, esto equivale a unos $8.000 de ahorro mensual ($96.000 al año), lo que acelera el retorno del capital invertido.

Fechas de ofertas masivas como el Cyber Monday representan la oportunidad ideal para renovar electrodomésticos de alto consumo. Durante estos eventos, es habitual encontrar descuentos significativos en modelos con certificación energética A+ y A++, facilidades de pago en cuotas sin interés y promociones con despacho gratuito.

Ejemplos prácticos de ahorro y retorno de inversión

Comprar un modelo Bottom Freezer Inverter con un 30% a 40% de descuento en el Cyber Monday reduce la inversión inicial y acorta el retorno del capital a menos de un año por el ahorro de luz. En equipos Side by Side Inverter, estas promociones permiten obtener tecnologías avanzadas al costo de un modelo estándar.

También conviene verificar beneficios como el retiro gratuito del artefacto antiguo o garantías extendidas.

Cuatro señales indican que es momento de cambiar el refrigerador:

Tiene más de 10 años y consume más que modelos equivalentes.

Las empaquetaduras están rígidas, deformadas o no sellan bien.

El compresor funciona por períodos muy largos o con ruido constante.

La parte posterior se mantiene excesivamente caliente.

Ante estas señales, evaluar el consumo actual y buscar opciones eficientes es conveniente, pues renovar un equipo obsoleto representa una decisión financiera ventajosa a largo plazo.