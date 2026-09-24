Cadem por retiro de la candidatura de Bachelet a la ONU: 45% responsabiliza al Gobierno de Kast y 24% a la administración de Boric

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem abordó el retiro de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el estudio, un 45% apuntó contra el Gobierno de José Antonio Kast al afirmar que el retiro del apoyo de Chile tuvo la mayor responsabilidad en que la postulación de la exmandataria no prosperara.

En tanto, un 24% responsabilizó a la administración de Gabriel Boric por los negativos resultados de la candidatura, mientras que un porcentaje idéntico respondió que la mayor responsabilidad recae sobre Bachelet y su equipo de campaña.

En esa línea, se consultó sobre el impacto que tendría para Chile que Bachelet liderara Naciones Unidas: el 51% de los encuestados lo valoró como prioritario, frente a un 45% que le restó peso y un 4% que no contestó.

Además, un 47% sostuvo que la expresidenta debió retirar antes su candidatura, aunque un 26% respaldó que “hizo bien en retirarse ahora” y solo un 21% señaló que Bachelet debió mantener su postulación en la ONU.

Cabe recordar que la exmandataria renunció tras los bajos resultados de apoyo que obtuvo su postulación en un sondeo preliminar de la ONU, en la que obtuvo un voto a favor y 11 en contra.