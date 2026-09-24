Colombia llama a una transición democrática en Venezuela ante la ONU: “Confiamos en que sea pronta, segura y profunda”

(CNN Español) — El Gobierno de Colombia llamó este jueves a que Venezuela tenga una transición democrática “pronta, segura y profunda”, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada en enero.

“Confiamos en una transición democrática en Venezuela pronta, segura y profunda”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde leyó un mensaje del presidente Abelardo de la Espriella.

El llamado de Colombia se produce un día después de que Rodríguez hablara ante la ONU y dijera que habrá elecciones en Venezuela, aunque no dio alguna fecha para esos eventuales comicios.

Colombia pide a la ONU más acciones contra el terrorismo en el mundo

El Gobierno de Colombia pidió este jueves a la Asamblea General de las Naciones Unidas trabajar en una nueva definición de terrorismo y generar más acciones contra este problema en el mundo.

La petición fue presentada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien leyó a la Asamblea General un mensaje del presidente Abelardo de la Espriella.

En su mensaje, De la Espriella dice que, si bien durante su trayectoria pública ha sido crítico de la ONU, sus señalamientos no buscan afectarla sino constituir “una manera de fortalecerla”.

“Hay un asunto concreto en el que Colombia quiere llevar esta reflexión más lejos. Me refiero a la lucha internacional contra el terrorismo”, señala. “Ha llegado el momento de avanzar. Necesitamos una definición internacional, común, suficientemente clara y precisa, compatible con el derecho internacional y con las garantías fundamentales, pero también útil para que los estados puedan cooperar eficazmente frente a los actos de terrorismo”.

“El terrorismo debe ser condenado sin importar quién lo cometa, dónde lo cometa y qué causa invoque”, insiste De la Espriella, quien considera necesarias acciones como mecanismos más rápidos para intercambiar información, cooperación judicial, instrumentos para congelar recursos que financian estos actos y trabajo conjunto para desmantelar redes terroristas.