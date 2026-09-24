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Senapred ordena evacuar sectores de La Araucanía por desborde y crecida de ríos: Conoce las zonas afectadas

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Lluvias: Senapred llama a no acercarse al sector Pan de Azúcar en Coquimbo por activación de Quebrada Martínez/Senapred

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este jueves evacuar sectores de las comunas de Cunco, Angol y Gorbea, en la Región de La Araucanía, a causa del intenso sistema frontal que afecta a la zona.

De acuerdo con el organismo, se deben evacuar los sectores afectados de dichas comunas debido al desborde de ríos que podrían poner en peligro a las personas.

Para agilizar la evacuación, el Senapred activó la mensajería SAE. Asimismo, recordó que toda la información de la emergencia se reportará a través de canales oficiales.

Revisa las zonas con orden de evacuación:

  • Comuna de Gorbea (por desborde del río Allipén): sectores Río Negro y Villa García.
  • Comuna de Cunco (por amenaza de desborde del río Puyehue): sectores de la localidad de Lastarria.

Durante esta jornada, también se instruyó abandonar las riberas de esteros y canales interiores en la comuna de Angol por la amenaza de crecida de los ríos.

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