Senapred ordena evacuar sectores de La Araucanía por desborde y crecida de ríos: Conoce las zonas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este jueves evacuar sectores de las comunas de Cunco, Angol y Gorbea, en la Región de La Araucanía, a causa del intenso sistema frontal que afecta a la zona.
De acuerdo con el organismo, se deben evacuar los sectores afectados de dichas comunas debido al desborde de ríos que podrían poner en peligro a las personas.
Para agilizar la evacuación, el Senapred activó la mensajería SAE. Asimismo, recordó que toda la información de la emergencia se reportará a través de canales oficiales.
Revisa las zonas con orden de evacuación:
- Comuna de Gorbea (por desborde del río Allipén): sectores Río Negro y Villa García.
- Comuna de Cunco (por amenaza de desborde del río Puyehue): sectores de la localidad de Lastarria.
Durante esta jornada, también se instruyó abandonar las riberas de esteros y canales interiores en la comuna de Angol por la amenaza de crecida de los ríos.
¡ATENCIÓN! EVACÚE sectores de Río Negro y Villa García por desborde de Río Allipén, comuna de Cunco, región de La Araucanía.
SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/Zl3wfWsE9z
— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026
¡ATENCIÓN! EVACÚE sectores Localidad de Lastarria por amenaza de desborde de Río Puyehue, comuna de Gorbea, región de La Araucanía.
SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/UxVjp4QSwM
— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026
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