Scotiabank recomienda al Banco Central adelantarse al mercado y subir la TPM con un tono hawkish

El equipo de estudios de Scotiabank, liderado por el economista jefe Jorge Selaive, planteó en un informe publicado este jueves que existen razones suficientes para que el Banco Central adopte una política monetaria más restrictiva que la actual, y que subir la Tasa de Política Monetaria (TPM) con un tono hawkish “se convertiría rápidamente” en su escenario base.

El primer argumento del informe apunta al nivel real de la tasa. Con una TPM nominal en 4,5% y una inflación proyectada entre 4,8% y 5% para diciembre, Scotiabank sostuvo que la TPM real, medida ex post, se ubicaría en terreno negativo hacia fin de año, situando a Chile entre los países con la política monetaria más expansiva del mundo, junto a Japón, Canadá, la Zona Euro y Nueva Zelanda.

Esa situación se acentuaría hacia el primer trimestre de 2027, cuando la inflación superaría el 5%, según las proyecciones del propio banco.

El segundo argumento se centra en el tipo de cambio. Según el informe, el tipo de cambio real se encuentra actualmente en torno a 110 puntos, significativamente por sobre el rango de equilibrio que estima el propio Banco Central, de entre 94 y 106 puntos, en niveles no vistos desde marzo de 2024 o durante 2022. El Tipo de Cambio Multilateral, agregó Scotiabank, se ha depreciado 11% desde el inicio del conflicto global.

El banco citó el IPoM de septiembre de 2021 para señalar que el traspaso del tipo de cambio a la inflación es de 2,5% cuando la depreciación tiene un componente idiosincrático, frente a solo 0,5% cuando responde a un fenómeno global, y sostuvo que la actual depreciación del peso tiene un claro componente idiosincrático.

Reserva Federal y escenario internacional

En el plano internacional, el informe planteó que los bancos centrales del mundo están adoptando posturas más restrictivas, y que en el caso de la Reserva Federal, la falta de una orientación clara sobre sus próximos pasos recomienda una postura de “blindaje” por parte de las economías emergentes. Scotiabank no descartó una escalada de tasas cortas más allá de lo contemplado en las proyecciones de la propia Fed.

Sobre la inflación local, Scotiabank recordó que el IPC de agosto sorprendió al alza tanto al mercado como al Banco Central, y que si el registro de septiembre se ubica en 0,5% mensual, como espera el mercado, la sorpresa acumulada para el escenario del IPoM de septiembre llegaría a 0,3 puntos porcentuales. El banco reiteró su proyección de inflación de 5% para el cierre de 2026, por sobre el 4,3% que manejaba el Banco Central antes de conocerse el dato de agosto.

El informe también advirtió sobre el riesgo de un desanclaje de las expectativas de inflación y un eventual daño a la credibilidad del instituto emisor. Según Scotiabank, la última Encuesta de Operadores Financieros (EOF) mostró un aumento en la expectativa de inflación a entre 13 y 24 meses, hasta 3,1%, mientras la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de agosto se mantuvo en 3% para ese mismo plazo.

El banco planteó que una nueva sorpresa inflacionaria de corto plazo podría elevar esas expectativas y forzar una postura hawkish del Banco Central que el mercado leería como “tardía”, riesgo que se moderaría si el organismo abandona su postura neutral en el corto plazo.

Petróleo y presión sobre la inflación

Sobre el precio del petróleo, Scotiabank señaló que la intensificación del conflicto global ha vuelto a hacer escalar el crudo en los mercados internacionales, lo que asegura un nuevo ajuste al alza en los precios de combustibles a nivel local durante la próxima semana. El banco citó un análisis de la Reserva Federal de Kansas City, según el cual los shocks de precios del petróleo de magnitud similar al 50% tienen una persistencia de entre 12 y 24 meses, presionando al alza tanto la inflación como las expectativas a dos años, hasta que la política monetaria se vuelve más restrictiva.

El informe planteó además que la propia TPM neutral real habría aumentado en Chile durante este año. Scotiabank sostuvo que, considerando el escenario geopolítico, los mayores déficits fiscales en países desarrollados y la creciente adopción de inteligencia artificial, el techo del rango revisado para la TPM neutral nominal, hoy entre 3,75% y 4,75%, se ubicaría en o sobre 5%, en momentos en que la Fed volvió a elevar su tasa de largo plazo a 3,2%, desde 3,0% en diciembre de 2025.

Sobre la actividad económica, el banco planteó que la demanda interna crecería sobre 4% en 2027 según el escenario base del último IPoM, cifra que solo se ha alcanzado en dos de los últimos diez años sin contar la pandemia, y que esa expansión estaría conducida principalmente por la inversión, de 8,1% según el Banco Central, y no por el consumo, que sería el más afectado ante un alza de la TPM.

En esa línea, Scotiabank sostuvo que el gasto público también tendría espacio para crecer más de lo contemplado en el escenario base del instituto emisor, hasta 2,5% en 2027, por sobre el supuesto de trabajo de 1% considerado en el IPoM de septiembre.

Scotiabank advierte por impacto de una eventual alza de la TPM

Finalmente, el informe abordó directamente el argumento de quienes plantean mantener la tasa por la debilidad de la economía. Scotiabank reconoció que la actividad está débil, pero sostuvo que sería necesario debilitar algo más el consumo para mitigar los efectos de segunda vuelta, y que mientras antes se realice el ajuste de la TPM, menor será su impacto sobre el horizonte 2027-2028.

El banco advirtió que subir la tasa antes de lo que contempla el mercado, que según las tasas swap recién anticipa alzas hacia fines del primer trimestre de 2027, sería sorpresivo y tendría un efecto significativo, aunque no descartó que el propio mercado termine exigiendo una tasa terminal superior a la actual.