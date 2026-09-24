Homicidio de carabinero en Renca: Dictan prisión preventiva para “Chureja” por presunta implicancia en el crimen

En prisión preventiva quedó Claudio Alejandro Valdivia Erazo, más conocido como “Chureja”, tras ser detenido durante la tarde del miércoles pasado por su presunta participación en el robo con homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez.

El hecho ocurrió el 27 de agosto en la comuna de Renca, cuando el funcionario, que se encontraba de franco, fue baleado tras ser interceptado por un grupo de sujetos.

De acuerdo con Carabineros, hasta el momento se ha detenido a un total de siete personas por el caso: dos por el delito de homicidio calificado, cuatro en calidad de encubridores y una por porte ilegal de arma de fuego, la cual fue periciada y confirmada como el arma homicida.

Valdivia fue aprehendido por la policía en la comuna de Estación Central y posteriormente pasó a control de detención para su formalización.

Durante la jornada, el tribunal decretó la máxima medida cautelar en su contra y fijó un plazo de investigación de 120 días, el cual empezará a regir a contar del 30 de septiembre.