Petróleo vuelve a subir por aumento de hostilidades entre EE.UU. e Irán: Brent supera los US$ 105 y WTI roza los US$ 95

El petróleo se disparó este jueves impulsado por una nueva y dramática escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que reavivó el temor a una interrupción prolongada del suministro físico a través del estrecho de Ormuz, considerado el punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo.

Hacia la tarde, el Brent cotizaba en US$ 107 por barril, con un alza de 3,80%, tras haber llegado a tocar un máximo intradía de US$ 108,22.

Los futuros del Brent llegaron a dispararse hasta 4,6% en algún momento de la jornada, impulsados de forma abrumadora por la reescalada de las hostilidades, que agravó el temor agudo a una interrupción física prolongada del suministro en el Golfo Pérsico.

Ese shock geopolítico de oferta se vio agravado por nuevas declaraciones de fuerza mayor en yacimientos petrolíferos de la región y por continuos ataques con drones contra infraestructura energética del Golfo.

Ese conjunto de factores superó el modesto viento en contra que representaba una sesión bursátil marcada por la aversión al riesgo, reforzando el papel del crudo como la materia prima física más sensible a la geopolítica a nivel mundial.

Revisa la evolución del Brent:

Mercados El Brent escaló 47,2% desde julio y rozó los US$ 110 en septiembre Evolución del máximo diario de los futuros del petróleo Brent entre el 1 de julio y el 24 de septiembre de 2026. 1 de julio US$ 73,53 24 de septiembre US$ 108,22 Variación +47,2% 120 110 100 90 80 70 60 1 jul 3 ago 24 sep 1 sep El Brent tocó su máximo del período el 11 de septiembre, en US$ 109,97 por barril. Desde ese nivel, el máximo diario retrocedió 1,6% hasta el 24 de septiembre. Fuente: Investing.com · Elaboración: CNN Chile.

El WTI, en tanto, avanzaba 3,39%, hasta los US$ 95,28 por barril, después de alcanzar un máximo de US$ 96,78 durante la sesión. En esa línea, llegó a subir hasta 4,5% durante el día.

En el caso específico del WTI, el shock de oferta geopolítico logró superar además una señal bajista puntual derivada de un aumento registrado en las reservas de crudo de Estados Unidos, según el reporte del American Petroleum Institute (API), reforzando el rol del petróleo tanto como insumo industrial esencial como activo de riesgo geopolítico de primera línea.

Revisa la evolución del WTI:

Mercados El WTI escaló 37,9% desde julio y superó los US$ 100 en septiembre Evolución del máximo diario de los futuros del petróleo WTI entre el 1 de julio y el 24 de septiembre de 2026. 1 de julio US$ 70,19 24 de septiembre US$ 96,78 Variación +37,9% US$110 US$100 US$90 US$80 US$70 US$60 1 jul 3 ago 24 sep 1 sep El WTI tocó su máximo del período el 16 de septiembre, en US$ 105,63 por barril. Desde ese nivel, el máximo diario retrocedió 8,4% hasta el 24 de septiembre. Fuente: Investing.com · Elaboración: CNN Chile.

Estrecho de Ormuz vuelve a concentrar la atención del mercado

El estrecho de Ormuz vuelve así a concentrar la atención del mercado energético mundial, en momentos en que la magnitud de la escalada entre ambos países alimenta las dudas sobre la capacidad de las principales rutas de exportación del Golfo Pérsico para operar con normalidad en las próximas semanas.

Con este resultado, ambos referentes del crudo acumulan una jornada de fuertes alzas, en un mercado que continúa evaluando cuánto puede prolongarse el actual episodio de tensión y qué margen de maniobra le queda a la oferta física mundial para absorber nuevas disrupciones sin comprometer el abastecimiento global.