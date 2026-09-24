Las ganancias serán donadas: Macklemore anuncia gira “Free Palestine” con tres conciertos en Europa

Macklemore anunció la gira “Free Palestine” con tres espectáculos: Dublín (26 de octubre), París (29 de octubre) y Londres (30 de octubre). La noticia llega después de que el rapero ganador del Grammy salió como telonero de la gira estadounidense de Ed Sheeran tras sus discursos de “Free Palestine” en dos conciertos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganancias con destino humanitario

Según Variety, la gira “reunirá a Macklemore con artistas y amigos para una serie de actuaciones que centran Palestina y a los palestinos”. Todas las ganancias benefician a Anera, Glia, Gaza Soup Kitchen, Taawon, HEAL Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children’s Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, Palestine Children’s Relief Fund y UNRWA USA.

“Es 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no funciona”, escribió Macklemore en Instagram. “La gente pide a los artistas que se presenten, se eduquen y estén en comunidad”. Añadió: “Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían estar prestando atención”.

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Robert Kraft, dueño del Gillette Stadium, se negó a dejar que Macklemore tocara en el recinto por su apoyo vocal a Palestina. Kraft afirmó que él y Sheeran donan $2 millones cada uno para “combatir esta crisis humanitaria”.

Sheeran explicó su silencio político: “Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política”. Luego cambió su tono el 19 de septiembre: “Lo que pasa en Gaza es catastrófico e injustificable, y desproporcionado”.