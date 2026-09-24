Yorka estrena “Otoño” y anuncia que su quinto disco llegará en 2027

Después de un año de trabajo creativo y de consolidación en la escena musical de México, el dúo chileno Yorka confirmó la publicación de un nuevo álbum para 2027 y lanzó “Otoño”, primer adelanto de ese quinto disco de larga duración, ya disponible en las plataformas digitales.

La canción propone un recorrido introspectivo y dramático que condensa la madurez sonora del proyecto, donde la tradición de la canción de autor chilena dialoga con la elegancia de la música docta. Su letra explora, desde la poesía, la metáfora de la transición, el cambio de piel y una melancolía luminosa. La guitarra acústica funciona como pilar central y suma los arreglos del trío de cuerdas Pacífico Sonoro, con una apuesta por un sonido 100% orgánico en una época que domina la inteligencia artificial.

El single incluye un videoclip que grabó y dirigió Cristóbal de la Cuadra durante 2025 en el Parque de El Retiro, en Madrid. El registro ocurrió en pleno otoño europeo y refuerza el clima melancólico del tema. El clip está disponible en el canal de YouTube de Yorka.

Gira nacional con talleres y cierre gratuito en Valparaíso

La gira contempla 10 fechas en Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca, Chillán, Valdivia, Osorno, Pucón y Melipilla. La presentación en la capital quedó agendada para el miércoles 14 de octubre en el Centro Arte Alameda – Ceina.

Fieles a su vocación como profesoras de música, las hermanas Pastenes sumarán talleres y actividades formativas en distintas localidades. El hito de cierre será una charla y un concierto gratuito y abierto a la comunidad en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex-Cárcel). Las entradas están disponibles en el enlace oficial del dúo.