GTA 6 estrena caja de colección por 400 euros, pero el juego se vende por separado

Rockstar Games presentó una nueva caja de colección de Grand Theft Auto VI que reúne diversos productos inspirados en Vice City y Leonida, pero con una particularidad: no incluye una copia de GTA 6.

De acuerdo con los detalles entregados oficialmente por Rockstar, Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection tiene un precio cercano a los 400 euros y estará disponible en cantidades limitadas.

El paquete llegará el próximo 19 de noviembre, misma fecha fijada para el estreno de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Qué incluye la colección de GTA 6?

La caja cuenta con 11 artículos relacionados con el universo del videojuego:

Figura de Macca, el caimán.

Gafas Oakley Frogskins de GTA VI.

Riñonera de los cayos de Leonida.

Gorra New Era 9FORTY.

Espejo magnético de Macca.

Vaso de Chunkee, el manatí.

Cuchara de cóctel de Vice City.

Llavero con forma de cuchilla.

Set de nueve pines esmaltados.

Set de nueve pegatinas.

Póster de doble cara con el mapa completo de Leonida.

GTA 6 se compra por separado

Rockstar aclara expresamente en su tienda que Grand Theft Auto VI se vende por separado, por lo que adquirir esta colección no entrega acceso al videojuego.

Las reservas ya comenzaron en la Rockstar Store para algunos mercados y existe un límite de una unidad por persona. Los gastos de envío también se cobran por separado.

En el caso de Latinoamérica, Rockstar señaló que entregará próximamente información específica sobre cómo reservar la colección.