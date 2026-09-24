Presidente Kast respalda adhesión de Chile al Escudo de las Américas y afirma: “No vamos a perder nuestra soberanía”

El presidente José Antonio Kast defendió la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y aseguró que la participación del país no implicará una pérdida de soberanía ni la intervención de fuerzas extranjeras en territorio nacional.

En el marco de su gira por Nueva York, en Estados Unidos, el mandatario entregó un punto de prensa en el cual destacó su debut ante el pleno de las Naciones Unidas (ONU) y la decisión de adherir a Chile a la iniciativa liderada por, Donald Trump.

Sobre la incorporación de Chile a este organismo, afirmó que esta no implica una pérdida de soberanía para el país. Además, aseguró que Chile no participará en intervenciones militares en otras naciones y se refirió a la eventual cooperación de fuerzas extranjeras para combatir el crimen organizado.

“En el tema de las intervenciones en lo que refiere a Chile, siempre lo dijimos, nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado en nuestra nación”, señaló.

Interpelación al canciller Pérez Mackenna

En esa misma línea, el jefe de Estado fue consultado respecto a si esta adhesión complicaría la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, fijada para este lunes 28 de septiembre.

“Como lo señalé hace dos días atrás, habría buscado una manera distinta de poder hacer las consultas, sobre todo en materias internacionales. Creo que la Comisión de Relaciones Internacionales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, habría podido hacer las consultas. Hay ciertas materias de seguridad nacional que son el motivo por el cual en algunas ocasiones se solicita que estas sesiones sean declaradas secretas, pero eso no impide que los parlamentarios puedan hacer la interpelación”, aseguró en el punto de prensa.

“Yo espero que sea una interpelación constructiva, donde se hable de todos los temas. Y creo que el tema del combate al crimen organizado, el tema de seguir la ruta del dinero de estas organizaciones criminales transnacionales, puede ser perfectamente parte de la conversación que se tenga”, añadió.

Kast también defendió la coordinación con países vecinos y llamó a que el interrogatorio se aborde con “altura de miras“, apuntando a las amenazas que, según sostuvo, requieren cooperación internacional.

“Esperaría que las personas que hagan la interpelación lo hagan con altura de miras y entiendan que la cooperación a la cual nosotros estamos dispuestos a colaborar, a esa coordinación con países vecinos, como es Argentina (…) ¿Cuál es la situación compleja que tenemos con Argentina? El tráfico de armas, la vulneración de las fronteras. ¿Cuál es la complejidad que tenemos con Bolivia y con Perú? La minería ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de contrabando. Por lo tanto, en ese sentido, todo lo que apunte a la seguridad no debería ser materia compleja de abordar, y eso es parte de lo que nosotros hemos adherido a la colaboración internacional para precisamente combatir el mayor flagelo de lo que existe en Chile”, cerró.