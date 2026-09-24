Gendarmería informa detención de cuatro funcionarios en medio de investigación por fraude al fisco

Gendarmería informó que cuatro funcionarios de la institución fueron detenidos por una investigación de fraude al fisco.

“Gendarmería de Chile informa la detención de 4 funcionarios, en el marco de una indagatoria desarrollada por la Fiscalía de Atacama y Policía de Investigaciones, en medio de diligencias por delitos asociados a fraude al fisco”, señalaron en un comunicado.

La indagatoria comenzó hace cerca de dos años, cuando la institución denunció ante el Ministerio Público de Atacama “hechos constitutivos de delito detectados por la Oficina de Seguridad Interna y el Departamento de Investigación Criminal”.

La entidad reiteró su “absoluto rechazo y condena a cualquier acción que se aparte de la probidad administrativa y los principios institucionales, reiterando que seguiremos trabajando de manera permanente para identificar toda conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes”.

La Fiscalía de Atacama indicó que la “Unidad Anticorrupción y de Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama, junto a la labor operativa de la Bridec y Brilac de la PDI de esta región está desarrollando diligencias investigativas y ejecutando órdenes de detención en la Región de Atacama, Metropolitana y Biobío”.

Los aprehendidos pasarán a control de detención este viernes 25 de septiembre.