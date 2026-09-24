Reabren Paso Los Libertadores tras cierre preventivo: Autoridades anuncian horario acotado por vientos en la alta cordillera

Durante la mañana, la Delegación Presidencial Provincial Los Andes anunció la reapertura del Complejo Fronterizo Los Libertadores tras el cierre preventivo de este miércoles.

La decisión se tomó tras una reunión sostenida este jueves 24 de septiembre por el Comité de Coordinación Chile y Argentina, en donde se recabaron condiciones climáticas favorables para el tránsito.

De ese modo, a partir de las 10:00 horas de este jueves se habilitó el tránsito habitual para los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Pese a la apertura esta mañana, advirtieron que se aplicarán cierres preventivos durante la tarde y noche de este jueves debido a “inestabilidad climática y fuertes vientos en la cordillera” anunciados para la noche y madrugada del viernes 25 de septiembre.

Las barreras de Guardia Vieja y Uspallata cierran a las 19:00 horas de Chile y Argentina este jueves.

Además, el túnel internacional cerrará a las 21:00 horas.