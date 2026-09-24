Presidente Kast llama a reconsiderar plazo sobre expulsiones en proyecto que amplía retención de migrantes: “Cinco días es muy poco”

El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los diputados para repensar el proyecto que buscaba extender el plazo en que una persona migrante puede estar retenida durante el proceso de una expulsión administrativa.

La iniciativa de los Ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública buscaba extender el plazo para que la retención fuera por hasta 30 días, el que puede prorrogarse hasta tres veces consecutivas.

En esa línea, el mandatario cuestionó el revés sufrido en la Cámara, señalando que los cinco días que dispone la policía para detener y expulsar a un extranjero en situación irregular es poco.

“Y ahí también decir que me sorprendería si esto para alguien es una dificultad. Igual que me sorprendió el que no se pudiera aprobar el cambio en temas de migración. Todos entendemos que para ordenar el país, los cinco días que hoy día tiene la policía, tiene el Estado para poder detener y expulsar a un migrante irregular, es muy poco“, dijo.

Por ello, instó a los diputados a repensar esta medida, ya que, según señaló, esto ayuda a resolver los problemas migratorios del país.

“Y aquí llamar a la reflexión a los parlamentarios que se abstuvieron en esta norma, a los parlamentarios que votaron en contra de la norma de ampliar los plazos de retención de migrantes irregulares para que podamos revertir esta situación. Y ahí yo sí le hago una invitación mirando a Chile. Que esta votación, que rechazó la propuesta de aumentar de cinco a 30 días la retención de migrantes irregulares, se pueda revertir por el bien de nuestra nación y para poder ordenar nuestra situación interna respecto de los migrantes“, concluyó el mandatario.