“The Love Hypothesis”: La película romántica que nació de un fanfiction de “Star Wars” inspirado en Rey y Kylo Ren

“The Love Hypothesis”, una de las nuevas apuestas románticas de Prime Video, ya está disponible en la plataforma con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas.

La película adapta la exitosa novela homónima de Ali Hazelwood y sigue a Olive Smith (Reinhart), una estudiante de doctorado que, en un intento por convencer a su mejor amiga de que ha superado un antiguo interés amoroso, besa impulsivamente a Adam Carlsen (Bateman), uno de los profesores más intimidantes de su departamento.

El episodio lleva a ambos a establecer un acuerdo para fingir que mantienen una relación. Sin embargo, detrás de esta comedia romántica ambientada en el mundo académico existe una historia que comenzó años antes y en un universo completamente diferente: “Star Wars”.

De Rey y Kylo Ren a “The Love Hypothesis”

Antes de convertirse en una novela, la historia de Hazelwood nació como un fanfiction inspirado en Rey y Kylo Ren, los personajes interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver en la trilogía secuela de “Star Wars”.

La relación imaginada entre ambos personajes adquirió una importante comunidad de seguidores y fue bautizada como “Reylo”, un término formado a partir de sus nombres.

En 2018, Hazelwood publicó en internet “Head Over Feet”, una historia centrada precisamente en esa pareja ficticia y escrita bajo el seudónimo Ever-so-reylo.

El relato fue posteriormente reelaborado hasta convertirse en una obra independiente: desaparecieron las referencias explícitas a “Star Wars” y los protagonistas evolucionaron hasta transformarse en Olive Smith y Adam Carlsen.

La historia llegó finalmente a las librerías en 2021 bajo el título “The Love Hypothesis”, la primera novela de Hazelwood, y se convirtió en un bestseller de The New York Times.

Una inesperada conexión con Daisy Ridley

El origen de la historia adquiere una coincidencia adicional con su adaptación cinematográfica. Tom Bateman, quien interpreta a Adam Carlsen, está casado con Daisy Ridley, precisamente la actriz que dio vida a Rey en la trilogía secuela de “Star Wars”.

Bateman aseguró a ELLE que desconocía inicialmente el vínculo entre la novela y su esposa. Según relató, se enteró después de recibir la oferta para interpretar al protagonista, cuando la directora Claire Scanlon le mencionó que existía una “pequeña conexión entre tú y este libro”.

“Le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Y ella respondió: ‘Bueno, en realidad no es entre este libro y tú. Es entre tu esposa y este libro’”, recordó el actor.

Bateman también contó que conversó sobre la coincidencia con Ridley, quien se encontraba filmando cuando recibió la propuesta. “Le dije: ‘¿Sabes que existe este libro…?’ Y Daisy también dijo: ‘¿Eh? Creo que alguien me contó que había un libro escrito porque a esta mujer le gustan los personajes’”, relató.

El actor reconoció que, debido a las diferencias entre el fanfiction original y la historia publicada posteriormente por Hazelwood, no había advertido la relación: “Como está ambientada en un campus universitario y los personajes son científicos, pensé: ‘No hay una conexión evidente’. Ahora puedo ver, mirando hacia atrás, de dónde viene la inspiración. Pero no, no lo sabía”.

Lili Reinhart tampoco conocía inicialmente el origen “Reylo” de la novela. “Nadie me lo dijo de inmediato”, señaló a ELLE. “Y después me dijeron: ‘Por cierto, esto tiene un fanfiction asociado’”.

La actriz, quien además es productora ejecutiva de la película, fue todavía más categórica al referirse a las especulaciones de que Bateman y Ridley conocían previamente la conexión: “La gente realmente cree que Tom y Daisy sabían de esto. Si los conocieran a ambos como yo, no lo sabían. Puedo decirlo con un 100% de certeza”.

Del bestseller a Prime Video

La adaptación está dirigida por Claire Scanlon y cuenta también en su elenco con Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

La cineasta decidió incluso incorporar discretos guiños al origen de la historia. En una entrevista con Swooon, Scanlon explicó que la música de la película contiene referencias al universo de “Star Wars”, entre ellas homenajes al trabajo del compositor John Williams.

La transformación de la obra completa así un recorrido de ocho años: comenzó en internet en 2018 como una historia escrita por una fan de Rey y Kylo Ren, llegó a las librerías como una novela independiente en 2021 y ahora dio el salto al streaming.

“The Love Hypothesis” se estrenó globalmente este 23 de septiembre de 2026 y ya se encuentra disponible en Prime Video.