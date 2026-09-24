El productor de “Resident Evil” e “It” trabaja en un revival cinematográfico de Silent Hill

El productor Roy Lee, responsable de títulos como A Minecraft Movie, The Ring, It: Welcome To Derry y The Lego Movie, trabaja en un revival de Silent Hill, según reveló un perfil publicado por el Wall Street Journal.

Según reportó NME, Lee aseguró los derechos de la franquicia de terror psicológico junto al director Zach Cregger mientras ambos colaboraban en Barbarian. No se entregaron detalles sobre el formato del proyecto, por lo que aún se desconoce si será un largometraje o una serie de televisión.

La noticia llega en un momento de alta actividad para ambas franquicias. El reboot de Resident Evil dirigido por Cregger ya superó los 100 millones de dólares en taquilla en menos de una semana de estreno, convirtiéndose además en la adaptación cinematográfica de videojuego mejor valorada de todos los tiempos, pese a la resistencia inicial de los fans por contar una historia original dentro del universo de la saga.

Silent Hill también activo en los videojuegos

En paralelo al desarrollo del proyecto cinematográfico, la franquicia de videojuegos continúa su expansión. Silent Hill: Townfall, el próximo capítulo de la saga que llega esta semana, traslada el terror psicológico a una remota isla escocesa y recibió cinco estrellas en reseñas anticipadas, siendo descrito como “la mejor entrega desde la trilogía inicial” y comparado con Alien: Isolation por su tensión de sigilo.

Las tres adaptaciones cinematográficas anteriores de Silent Hill, estrenadas en 2006, 2013 y a principios de 2026, recibieron críticas negativas pero consolidaron una audiencia de culto.