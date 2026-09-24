Rebaja del TAG: Gobierno detalla cuáles son las cuatro autopistas que podrían modificar sus tarifas

Esta jornada, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, dio a conocer cuáles son las concesionarias con que está en “muy buenas conversaciones” para conseguir una rebaja del valor que cobran por transitar en las autopistas que disponen del TAG.

En entrevista con Radio Infinita, la autoridad señaló que “aquellas autopistas a las que les quedan pocos años (de concesión), que les quedan 5 años hacia futuro, hay mucho más margen para que, a cambio de un plazo adicional, se genere una reducción en el valor del peaje. Y esas son, coincidentemente, aquellas autopistas más antiguas, que les quedan menos años y también, como son las más antiguas, son las primeras que se hicieron, son las que tienen mayor nivel de flujo”.

Al ser consultado respecto a si ya existe una estimación de la rebaja, el biministro dijo que “depende de varios aspectos. Depende de cuál es la tarifa, cuál es la autopista, cuál es el horario. Porque hay tarifa punta, tarifa saturación, tarifa fuera de punta”.

“Hay autopistas que son más caras que otras. Entonces, el cálculo finalmente depende de varios aspectos”, añadió.

Acerca de las cifras, de Grange explicó que se debe considerar que es un beneficio que, hasta ahora, solo sería para los usuarios de las autopistas en la Región Metropolitana.

“Cuando reduces el peaje en una autopista urbana, por ejemplo en Santiago, es un activo que pertenece a los habitantes de Arica a Punta Arenas y le estás, entre comillas, reduciendo la riqueza y el patrimonio al país, incluyendo a esos habitantes. Por lo tanto, el cálculo tiene que ser con esa perspectiva de país”, agregó.

Respecto a la fecha del esperado anuncio, el biministro descartó entregar una y sostuvo que “hemos tenido muy buenas conversaciones con diferentes concesionarias”.

Al preguntarle por las empresas con las que se está en conversaciones para lograr la rebaja del TAG, de Grange detalló que se trata de la Autopista Central, la Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur.

Y señaló que estas son “las más antiguas y estamos conversando con ellas”.